Раскрыт кроссовер с очень надежным и ресурсным двигателем: его можно покупать и ничего не бояться (почти)

Современный сегмент кроссоверов изобилует огромным количеством предложений в любом ценовом сегменте, но проверенных временем вариантов, которые способны демонстрировать высокий уровень общей надежности, а также похвастать созданными на совесть силовыми агрегатами, не так и много. Об одном из них рассказало издание Daily-Motor.Ru.

Этот «паркетник» был создан в японской Хиросиме и увидел свет как серийная модель в 2011 году.

С тех пор машина, подвергавшаяся критике за свои чересчур технологичные двигатели, показала себя только с хорошей стороны, а также продемонстрировала, что ее моторы несмотря на свою конструктивную сложность являются надежными и ресурсными.

Речь идет о Mazda CX-5. Автомобиль оснащается бензиновыми 2 и 2,5-литровыми агрегатами Skyactiv, которые при должном внимании к ним (использовании бензина не ниже АИ-95, плановой замены масла и фильтров) способны удивить своей надежностью, не свойственной современным двигателям.

Сегодня по России можно найти экземпляры CX-5, накатавшие с этими моторами около 500 тысяч километров.

Но если никаких серьезных «болячек» за бензиновыми Skyactiv не замечено, то с 2,2-литровым турбодизельным мотором CX-5 все не так просто, как с его сородичами. И именно поэтому таких машин чаще всего советуют избегать на вторичном рынке.

В частности при покупке в них стоит внимательно проверять крепления топливных форсунок, которые с годами могут ослабевать. Если упустить этот момент, можно оказаться в ситуации, когда двигателю потребуется дорогостоящий капитальный ремонт.

Цены на подержанные Mazda CX-5 начальных годов выпуска в России сегодня начинаются с отметки в 1,5 миллиона рублей.