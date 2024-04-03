Что произойдет, если залить в двигатель машины неправильное масло

Замена масла в двигателе автомобиля является одной из самых важных процедур технического обслуживания. Иногда владельцы осуществляют ее самостоятельно, либо доливают моторное масло между заменами.

Но порой можно ошибиться и залить в двигатель не то масло, которое нужно. Чем это чревато рассказали авторы журнала «Motorbiscuit».

По словам экспертов этого портала, использование неправильного масла может привести как к немедленному, так и длительному повреждению мотора автомобиля.

Его главной задачей является смазка компонентов двигателя, а это значит, что не то масло, что нужно имеет шансы вызвать повышенное трение между различными деталями силового агрегата и вызовет их усиленный износ.

Вместе с тем ненадлежащая смазка элементов мотора увеличит потребление машиной топлива и скажется на ее динамических характеристиках в худшую сторону.

Существует три основных типа моторных масел:

Минеральное – используют в основном старые автомобили с простыми двигателями;

Полусинтетическое – различные автомобили, но в особенности новые модели;

Синтетическое – различные машины, в том числе новые модели, высокопроизводительные автомобили, а также автомобили с турбонаддувом.

Сорт масла будет диктовать несколько аспектов вещества, но вязкость является одним из самых важных, ведь как раз этот фактор определяет скорость, с которой масло может заполнять детали двигателя, защищая их от повышенного трения.

Эксперты заявляют, что использование неправильного масла – это почти то же самое, что вообще не иметь масла в двигателе, поэтому советуют следить затем, чтобы в мотор заливалось только то масло, которое рекомендовано автопроизводителем для конкретной модели.