В Россию приехала внедорожная замена Lada Largus из Японии

С производством Lada Largus в России в последние годы большие проблемы. Автомобиль, долгое время остававшийся самым популярным универсалом в стране, прекратили выпускать еще в феврале 2022 года. Мелкосерийное производство возобновили только в конце прошлого года, но машины пока недоступны для покупки.

С момента исчезновения «Ларгуса» отечественный авторынок планомерно пополнялся моделями, не уступающими ему по вместительности. А накануне этот список расширился моделью, которая помимо объемного салона может похвастать неплохими внедорожными характеристиками.

По информации Daily-Motor.Ru, в Россию приехала партия внедорожных универсалов Mitsubishi Xpander Cross. Машины сошли с конвейера в 2024 году и являются совершенно новыми.

В арсенал 7-местной модели входит полуторалитровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 105 лошадиных сил. Ассистирует ему классическая автоматическая 4-ступка.

Внедорожная модификация Xpander может похвастать увеличенным дорожным просветом по сравнению с обычным универсалом.

Благодаря этому клиренс японского компактвэна составляет 225 мм, что на 30 мм больше, чем у Lada Largus Cross. Хотя привод, как и в случае с российской моделью, у этого Mitsubishi может быть только передним.

А вот с ценами на Xpander Cross все не так радужно, как было с тем же «Ларгусом». За его внедорожную замену из Японии у нас сейчас просят от 2 миллионов 999 тысяч 900 рублей.