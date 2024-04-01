Эти подержанные машины обладают невероятным ресурсом: их советуют покупать в 2024 году

Рынок подержанных автомобилей на фоне роста цен на новые машины развивается бешеными темпами. Но «вторичка» таит в себе немало подводных камней, в том числе возможность нарваться на вариант, который не прослужит долго.

Аналитики «Warrantywise» составили список из десяти подержанных автомобилей, которые способны удивить своей выносливостью. Всех их советуют к покупке даже в виде б/у в 2024 году.

В этом рейтинге машины ранжировали по показателю надежности, который остается спустя 10 лет с начала их эксплуатации и пробега около 120 тысяч километров. Вот что в итоге из этого вышло.

Первое место досталось Toyota Yaris. Автомобиль спустя 10 лет эксплуатации и преодоления 120 тысяч километров сохраняет 89% своего ресурса.

На второй позиции оказался Suzuki Swift (87,9% из 100), а тройку замкнула Mazda 2 с результатом в 85,9%.

На четвертой строчке расположилась модель, известная как Corolla, а также Auris. Машинам, выпущенным 10 лет назад и преодолевшим отметку в 120 тысяч км, удается сохранять до 85,3% от своего изначального ресурса.

Пятым в этом рейтинге стал Toyota Aygo. Как и в случае с его родственником Corolla/Auris, 10-летние машины, проехавшие 120 тысяч километров, теряют за этот период всего 14,7% от резерва надежности, заложенного автопроизводителем для новой машины.

С шестого по десятое места в ТОП-е самых выносливых автомобилей на вторичном рынке расположились также: Toyota Hilux (85,3%), Kia Ceed (84,6%), Honda CR-V (83,4%), Peugeot 107 (83,4%) и Kia Rio (82,1%).