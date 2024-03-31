Названы автомобили с самыми ужасными мультимедийными системами

Еще недавно о мультимедийной системе в машине можно было только мечтать, но сегодня это важнейший атрибут любого автомобиля. Как и в случае с любыми другими гаджетами, информационно-развлекательные системы бывают как удачными, так и не очень.

Но некоторые «мультимедийки» называют поистине ужасными. Список из них составил портал «CarsCoops». При формировании ТОП-а он опирался на результат голосования среди своих читателей.

5 место – Aston Martin/Subaru

Оба этих бренда получили небольшое количество положительных отзывов. Aston, к примеру, проиграл из-за мультимедийной системы DBX, в котором установлен 11-летний несенсорный дисплей, а Subaru заслужил упоминания в списке худших из-за недостатка кнопок и низкой скорости работы «мультимедийки».

4 место – Volvo

Скорость отклика по-прежнему остается главной проблемой для мультимедийных систем Volvo. Кроме того, по словам владельцев машин шведской марки, они зависают и выдают ошибки чаще, чем любые другие информационно-развлекательные системы в сегменте.

3 место – BMW

Неожиданно в тройку худших ворвался BMW с его мультимедийной системой, основной претензией к которой является не скорость работы, а странный интерфейс.

К примеру, в нее вшит блок управления климат-контролем, а также регулировка подогрева сидений, включение и отключение которых требует повышенного внимания водителя, отвлекая его от дороги.

2 место – Kia

В Kia владельцы жалуются на то, что сохраненные радиостанции сбиваются при прикосновениях к экрану, а настройки звука скрыты в мультимедийной системе так далеко, что добраться до них бывает непросто. Кроме того, иногда они сталкиваются с подтупливающей навигацией.

1 место – Lexus/Acura/Mercedes/Tesla

Победителем в голосовании на самую ужасную мультимедийную систему оказалось сразу четыре компании, получивших одинаковую оценку от респондентов.

Lexus и Acura критикуют за плохой трекпад, а Mercedes не понравился владельцам своими неуклюжими ёмкостными кнопками. Что касается Tesla, то она попала в этот список только из-за того, что не поддерживает популярные интерфейсы Android Auto и Apple CarPlay.