Это самые необычные двигатели, когда-либо устанавливавшиеся в серийные машины

Несмотря на то, что за последние 100 лет двигатели внутреннего сгорания в значительной степени эволюционировали, большинство из них обладают плюс-минус одинаковой конструкцией.

Но некоторые автомобильные компании решили выйти далеко за пределы рамок и успели создать совершенно нетрадиционные моторы. Пятерку самых известных из них назвали авторы портала «AutoEvolution».

Cizeta V16

Несмотря на то, что V16 распространен не так, как V8 или V12, он все равно оставался хоть и редким, но обычным двигателем. Однако в Cizeta решили, что ему необходимо добавить уникальности и установили его в серийной машине V16T поперечно, а также прямо посередине шасси.

6-литровый агрегат DOHC выдавал 540 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента и был выпущен всего в 13 экземплярах.

Bugatti W16

После покупки прав на дизайн и название Bugatti у итальянского бизнесмена Романо Артиоли руководство VW Group решило перезапустить этот бренд, создав для него самый роскошный и мощный суперкар на планете.

Для достижения этой цели проекту потребовался совершенно новый двигатель. И инженеры выбрали V16, но более компактный, чем обычный мотор. Используя уроки, полученные во время разработки агрегата VR6, они создали W-образный блок, который оказался одним из самых мощных серийных моторов в мире.

8-литровый агрегат развивал в Veyron 987 лошадиных сил, но впоследствии в модели Bolide научился выдавать до 1825 л.с.

Mazda/NSU Wankel Rotary

Очень необычный по своей конструкции мотор, разработанный в 50-х прошлого столетия немецким инженером Феликсом Ванкелем.

Несмотря на то, что в нем использовался тот же основной принцип, что и в ДВС, в инновационной конструкции использовался один или несколько эксцентриковых роторов вместо обычных поршней для преобразования давления во вращательное движение.

Впервые такой двигатель получил автомобиль Spider от NSU, а затем собственный вариант этого мотора создала и Mazda. Но в 2012 году японцы прекратили работу над этим проектом из-за его проблем с надежностью, а также ужесточившимися нормами выбросов.

Adams-Farwell Rotary 5

На заре 19 века компания Adams создала двигатель, который в отличие от Ванкеля обладал обычными поршнями с нечетным числом отдельных цилиндров, установленных в радиальной конфигурации.

Этот тип мотора чаще всего использовался в самолетах, но его применили и в одном серийном автомобиле – Adams-Farwell.

3-цилиндровый агрегат выдавал 25 лошадиных сил, а его 5-цилиндровая версия обладала мощностью до 50 «сил», что считалось в 1910-х годах отличными показателями.

Chrysler A-831

После Второй мировой войны газотурбинный двигатель начали активно сватать в автомобили. И одной из первых компаний, установивших его в свою машину, стал Chrysler. Мотор A-831 умел работать на нескольких традиционных видах топлива, а также на богатых алкоголем жидкостях, включая духи и текилу.

Двигатель развивал 130 лошадиных сил и 576 Нм и стал пламенным сердцем 55 выпущенных автомобилей Turbine Car.