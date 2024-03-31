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Это самые необычные двигатели, когда-либо устанавливавшиеся в серийные машины

ТОП-5

Текст: Алексей Шмидт
the bugatti w16 engine a bonafide engineering marvel 5

Несмотря на то, что за последние 100 лет двигатели внутреннего сгорания в значительной степени эволюционировали, большинство из них обладают плюс-минус одинаковой конструкцией.

Но некоторые автомобильные компании решили выйти далеко за пределы рамок и успели создать совершенно нетрадиционные моторы. Пятерку самых известных из них назвали авторы портала «AutoEvolution».

Cizeta V16

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Несмотря на то, что V16 распространен не так, как V8 или V12, он все равно оставался хоть и редким, но обычным двигателем. Однако в Cizeta решили, что ему необходимо добавить уникальности и установили его в серийной машине V16T поперечно, а также прямо посередине шасси.

6-литровый агрегат DOHC выдавал 540 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента и был выпущен всего в 13 экземплярах. 

Bugatti W16

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После покупки прав на дизайн и название Bugatti у итальянского бизнесмена Романо Артиоли руководство VW Group решило перезапустить этот бренд, создав для него самый роскошный и мощный суперкар на планете.

Для достижения этой цели проекту потребовался совершенно новый двигатель. И инженеры выбрали V16, но более компактный, чем обычный мотор. Используя уроки, полученные во время разработки агрегата VR6, они создали W-образный блок, который оказался одним из самых мощных серийных моторов в мире.

8-литровый агрегат развивал в Veyron 987 лошадиных сил, но впоследствии в модели Bolide научился выдавать до 1825 л.с. 

Mazda/NSU Wankel Rotary

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Очень необычный по своей конструкции мотор, разработанный в 50-х прошлого столетия немецким инженером Феликсом Ванкелем. 

Несмотря на то, что в нем использовался тот же основной принцип, что и в ДВС, в инновационной конструкции использовался один или несколько эксцентриковых роторов вместо обычных поршней для преобразования давления во вращательное движение.

Впервые такой двигатель получил автомобиль Spider от NSU, а затем собственный вариант этого мотора создала и Mazda. Но в 2012 году японцы прекратили работу над этим проектом из-за его проблем с надежностью, а также ужесточившимися нормами выбросов.

Adams-Farwell Rotary 5

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На заре 19 века компания Adams создала двигатель, который в отличие от Ванкеля обладал обычными поршнями с нечетным числом отдельных цилиндров, установленных в радиальной конфигурации. 

Этот тип мотора чаще всего использовался в самолетах, но его применили и в одном серийном автомобиле – Adams-Farwell.

3-цилиндровый агрегат выдавал 25 лошадиных сил, а его 5-цилиндровая версия обладала мощностью до 50 «сил», что считалось в 1910-х годах отличными показателями.

Chrysler A-831

chrysler a 381 turbine

После Второй мировой войны газотурбинный двигатель начали активно сватать в автомобили. И одной из первых компаний, установивших его в свою машину, стал Chrysler. Мотор A-831 умел работать на нескольких традиционных видах топлива, а также на богатых алкоголем жидкостях, включая духи и текилу. 

Двигатель развивал 130 лошадиных сил и 576 Нм и стал пламенным сердцем 55 выпущенных автомобилей Turbine Car.

Источник:Autoevolution

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