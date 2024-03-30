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Британцы называли подержанный кроссовер 4×4, который лучше не покупать

И бонусом десятка машин, которые советуют к приобретению 

Текст: Алексей Шмидт
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Вторичный рынок бывает опасен для покупателей не только тем, что можно оказаться обманутым, но и обмануться самому, выбрав не тот автомобиль, который нужно.

Британский журнал «WhatCar», протестировавший за минувшие годы бесчисленное количество машин, назвал подержанный кроссовер с полным приводом, который не стоит того, чтобы его покупали.

Неожиданным образом этим SUV стал японский компактный «паркетник» Mitsubishi Eclipse Cross.

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По словам экспертов из «Туманного Альбиона», несмотря на то, что эта модель обладает богатым оснащением и просторным для своих габаритов салоном у нее есть два принципиальных минуса среди остальных полноприводных кроссоверов и внедорожников на рынке – плохие ездовые характеристики и очень маленький багажник.

Mitsubishi Eclipse Cross 4

Кроме того, машина уступает большинству конкурентов с точки зрения работы информационно-развлекательной системы. 

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Параллельно с этим британцы раскрыли десятку лучших предложений на «вторичке» в сегменте полноприводных SUV. И вот как она выглядит:

1 место – Audi Q7;

2 место – BMW X3;

3 место – Volvo XC90;

4 место – Skoda Karoq;

5 место – BMW X1;

6 место – Audi Q5;

7 место – Toyota Land Cruiser;

8 место – Seat Ateca;

9 место – Dacia Duster;

10 место – Suzuki Jimny.

Источник:WhatCar

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