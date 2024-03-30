Вторичный рынок бывает опасен для покупателей не только тем, что можно оказаться обманутым, но и обмануться самому, выбрав не тот автомобиль, который нужно.

Британский журнал «WhatCar», протестировавший за минувшие годы бесчисленное количество машин, назвал подержанный кроссовер с полным приводом, который не стоит того, чтобы его покупали.

Неожиданным образом этим SUV стал японский компактный «паркетник» Mitsubishi Eclipse Cross.

По словам экспертов из «Туманного Альбиона», несмотря на то, что эта модель обладает богатым оснащением и просторным для своих габаритов салоном у нее есть два принципиальных минуса среди остальных полноприводных кроссоверов и внедорожников на рынке – плохие ездовые характеристики и очень маленький багажник.

Кроме того, машина уступает большинству конкурентов с точки зрения работы информационно-развлекательной системы.

Параллельно с этим британцы раскрыли десятку лучших предложений на «вторичке» в сегменте полноприводных SUV. И вот как она выглядит:

1 место – Audi Q7;

2 место – BMW X3;

3 место – Volvo XC90;

4 место – Skoda Karoq;

5 место – BMW X1;

6 место – Audi Q5;

7 место – Toyota Land Cruiser;

8 место – Seat Ateca;

9 место – Dacia Duster;

10 место – Suzuki Jimny.