Самый маленький и дешевый кроссовер Ford: инсайдеры показали как он будет выглядеть

Компания Ford, как и многие другие крупные автопроизводители, практически целиком сосредоточилась на популярном сегменте кроссоверов. Впрочем, с компактными SUV у нее пока проблемы. К примеру свежий EcoSport совсем не бьет рекорды продаж, а его владельцы жалуются на множество неприятных особенностей машины.

Но, похоже, в Ford решили искупить свою вину с провалом «ЭкоСпорта» созданием совершенно нового субкомпактного «паркетника», предназначенного для развивающихся рынков.

Не так давно его дизайн запатентовали в Индии. Художники с портала «CarsCoops» взяли эти изображения и создали из них реалистичные рендеры новинки.

Судя по получившимся картинкам, самый компактный и, соответственно, доступный кроссовер Ford сможет похвастаться характерной передней панелью из горизонтально расположенных светодиодных дневных ходовых огней (ДХО), органично интегрированных в смелую по дизайну радиаторную решетку.

Фары машины примерят вертикальную форму и окажутся встроены в глубокие прорези в бампере, а черная облицовка колесных арок усилит суровую эстетику, дополненную скульптурными линиями дверей и ярко выраженными выпуклостями сзади.

Как будет выглядеть корма нового «паркетника» Ford не показали, но, скорее всего, она получит дизайн, схожий с последними Everest и Explorer.

Техническая составляющая модели неизвестна, но ходят разговоры, что новый субкомпакт Ford построят на платформе VX-772 и оснастят его полуторалитровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Кроме того, не исключается вариант машины с дизельной силовой установкой.

Конкурировать новинке Ford предстоит с такими популярными моделями как Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Curiser Hyryder, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun и Honda Elevate.

Анонс автомобиля ожидается в ближайшие несколько месяцев.