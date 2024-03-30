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Самый маленький и дешевый кроссовер Ford: инсайдеры показали как он будет выглядеть

"Паркетник" должен бросить вызов бестселлерам Hyundai Creta и Kia Seltos

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Ford, как и многие другие крупные автопроизводители, практически целиком сосредоточилась на популярном сегменте кроссоверов. Впрочем, с компактными SUV у нее пока проблемы. К примеру свежий EcoSport совсем не бьет рекорды продаж, а его владельцы жалуются на множество неприятных особенностей машины.

Но, похоже, в Ford решили искупить свою вину с провалом «ЭкоСпорта» созданием совершенно нового субкомпактного «паркетника», предназначенного для развивающихся рынков.

Не так давно его дизайн запатентовали в Индии. Художники с портала «CarsCoops» взяли эти изображения и создали из них реалистичные рендеры новинки.

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Судя по получившимся картинкам, самый компактный и, соответственно, доступный кроссовер Ford сможет похвастаться характерной передней панелью из горизонтально расположенных светодиодных дневных ходовых огней (ДХО), органично интегрированных в смелую по дизайну радиаторную решетку. 

Фары машины примерят вертикальную форму и окажутся встроены в глубокие прорези в бампере, а черная облицовка колесных арок усилит суровую эстетику, дополненную скульптурными линиями дверей и ярко выраженными выпуклостями сзади.

Ford New Compact SUV Patent1

Как будет выглядеть корма нового «паркетника» Ford не показали, но, скорее всего, она получит дизайн, схожий с последними Everest и Explorer.

Техническая составляющая модели неизвестна, но ходят разговоры, что новый субкомпакт Ford построят на платформе VX-772 и оснастят его полуторалитровым 4-цилиндровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Кроме того, не исключается вариант машины с дизельной силовой установкой. 

Конкурировать новинке Ford предстоит с такими популярными моделями как Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Curiser Hyryder, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun и Honda Elevate.

Анонс автомобиля ожидается в ближайшие несколько месяцев. 

Источник:CarsCoops
Фото:Josh Byrnes

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