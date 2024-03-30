Названы 6 американских автомобилей, которые будут вечно ломаться: от них лучше держаться подальше

Американские автомобили никогда не считались одними из самых популярных на российском рынке, но даже у них были и остаются свои почитатели. Среди таких машин существует немало отличных моделей, но существуют и гораздо менее удачные.

Журнал «Finance.Yahoo» со ссылкой на портал «GoBankingRates» составил ТОП из шести американских автомобилей, от которых лучше держаться подальше. Их считают не только плохими с точки зрения характеристик и цены, но еще и ненадежными.

Chrysler 300

Большой седан, который в 2024 году сложно назвать современным с точки зрения дизайна. Но у этой модели есть еще немало других минусов.

Во-первых, она стоит очень дорого, а во-вторых запчасти на нее найти не удается даже самим американцам, тогда как шансы столкнуться с неожиданной поломкой очень высоки.

Buick Encore GX

Продукт одного из самых ненадежных автомобильных брендов по итогам 2023 года с рейтингом всего 54 балла из 100 по версии Consumer Reports. Именно он стал причиной столь низкой оценки компании, поскольку считается чуть ли ни худшей моделью для покупки в гамме марки.

В списке проблем Encore GX помимо высоких затрат на техобслуживание значатся неисправности тормозной системы, двигателя, топливной системы, а также компонентов выхлопа.

Ford Explorer

Некогда популярный в России кроссовер в родном для него США считают слишком дорогим среди 3-рядных автомобилей, а также жалуются на его низкую надежность, некачественный интерьер и плохую производительность.

Dodge Caravan

Помимо проблем с технической частью Caravan способен доставить своим владельцам неприятности низкой топливной экономичностью, а также недостаточной динамикой даже несмотря на наличие под капотом мощного и прожорливого двигателя.

Cadillac XT4 Sport

Кроссовер, уступающий своим конкурентам в лицах BMW X3, Genesis GV70 и Lexus NX практически во всем, в том числе и в надежности. У машины тесная кабина, проблемный двигатель, а также высокая цена.

Lincoln Aviator

Lincoln наряду с Buick стал еще одной компанией, заработавшей низкий прогнозируемый рейтинг надежности ее автомобилей (54 балла из 100). При этом худшей моделью в ее гамме был назван именно кроссовер Aviator.

Автомобиль страдает от проблем со всем, что только возможно (с электроникой, системой привода, подвеской, рулевым управлением, качеством лакокрасочного поколения, отделкой, уплотнителями и многим другим) и совсем непохоже, что в Lincoln знают, как с этим справиться.