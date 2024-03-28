Названы б/у-автомобили, которые практически не ломаются: их советуют покупать в этом году

2024-й для многих станет годом, когда они решатся заменить свой автомобиль на более свежий, а некоторые и вовсе захотят приобрести первую машину в своей жизни. Вот только цены на новые машины их вряд ли порадуют и, возможно, отправят искать варианты на «вторичке».

Какие из них стоят того, чтобы купить и не бояться поломок рассказали журналисты авторитетного портала «TopSpeed», а мы, в свою очередь, выделили из них автомобили, доступные сегодня для российских покупателей.

Toyota Corolla 2020 года

Corolla, это не только подержанный автомобиль, который можно купить за более-менее вменяемые деньги на вторичном рынке, но еще и одна из самых передовых моделей с точки зрения функций безопасности. За надежность эксперты присудили ему оценку в 85 баллов из 100 (машины 2020 года).

Toyota Camry 2018 года

Аналогичный результат (85/100) положил в свою копилку другой знаменитый седан «Тойоты», который любят в том числе и в России. Машина 2018 года обладает высочайшей репутацией с точки зрения безотказности, но выделяется еще и комфортной подвеской.

Lexus IS 2021 года

Когда покупатель ищет не только надежность, но и роскошь, Lexus – один из лучших автопроизводителей. Премиальный компактный седан может похвастать достаточным местом для комфортного размещения пассажиров, а также современной мультимедийной системой и широким набором передовых функций безопасности. Безотказность IS 2021 года оценивают в 86 баллов из 100.

Kia Forte 2022 года

Автомобиль, известный на российском рынке как Cerato, является давним завсегдатаем рейтингов надежности. И располагается в них почти без исключения на верхних строчках. А еще он красив и безопасен. Рейтинг надежности машины 2022 года – 87 баллов из 100.

BMW 4-Series 2021 года

Отличный дизайн, в котором сочетается спортивность и элегантность, а также мощный двигатель и приятная управляемость – это рецепт популярной модели «БМВ».

Автомобиль (2021 года) удивляет малым количеством отзывных кампаний, но уступает «Тойотам» и моделям «Киа» в стоимости хоть и нечастого, но ремонта. Оценка надежности – 87 баллов из 100.

Kia Rio 2019 года

Бестселлер Kia, который долгое время входил в ТОП-3 самых популярных машин в России. Автомобиль считается очень экономичным, вместительным для своих размеров, а также крепким. Настолько, что надежность Rio (2019 года) была оценена в образцовый 91 балл из 100.