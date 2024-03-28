Исследование: новые автомобили в 2 раза менее надежны, чем машины 2010 года

Существует мнение, что с каждым десятилетием автомобили становятся все менее и менее надежными. Виной этому называют стремление автопроизводителей к увеличению показателей продаж и заработка, а также общую тенденцию к тому, чтобы сделать машины одноразовым продуктом.

Новое исследование, проведенное аналитиками «J.D.Power» подтверждает эту тенденцию. Согласно его результатам, новые автомобили, купленные в последние пару лет, имеют в два раза больше технических проблем, чем машины 2010 года.

Эксперты утверждают, что проблемы с качеством могут усугубиться в ближайшие несколько лет перед тем, как в этом вопросе наступит прогресс.

В качестве причин такого положения дел аналитики называют пандемию, которая привела к каскадным проблемам с цепочками поставок, а также высокий уровень технологий, использующихся в автомобилях.

Они усугубляют проблемные факторы и влияют на ухудшение результатов тестов на качество машин.

Вместе с тем, исследование подтвердило общую надежность автомобилей Toyota и Lexus. В результате подсчетов статистики выяснилось, что за 12 лет (с 2010 по 2021 год) машины этого японского концерна имели на 10% меньше технических проблем, чем продукция любых других марок за тот же период.

Что касается самым проблемных брендов, то здесь лидерами оказались Land Rover, Chrysler, Volvo и Jeep.