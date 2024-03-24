Раскрыты автомобили Toyota, которые не так надежны, как все думают

Продукция Toyota имеет пуленепробиваемую репутацию с точки зрения надежности. Секретные ингредиенты в философии компании, а также в производственном процессе привели к тому, что этот японский автопроизводитель выпускает исключительно безотказные автомобили. Но даже у него есть несколько заметных промахов.

Эксперты проанализировали отзывы владельцев на некоторые машины «Тойоты» на сайте «Car Complaints», выбрав из них самые проблемные по годам выпуска.

Toyota Camry (2008-2009)

Автомобиль, появившийся в 1980 году, и реализованный с тех пор в количестве более 21 миллиона машин. Из них на серьезные проблемы жалуется лишь мизерная часть – 3 тысячи 576 человек. Чаще всего критики от них подвергается чрезмерный расход масла после пробега в 150 тысяч километров.

Toyota RAV4 (2007-2008)

Один из самых популярных кроссоверов в мире появился на свет в 1994 году и за последние 30 лет получил 2 тысячи 614 жалоб со стороны владельцев.

Наиболее распространенной проблемой в таких машинах был так же, как и в случае с Camry, высокий расход масла (автомобили 2007 и 2008 годов выпуска), а также сильные крены (машины 2019 производственного года).

Toyota Tacoma (2005-2017)

Самый продаваемый среднеразмерный пикап в Северной Америке собрал в своем портфолио 1 тысячу 134 жалобы. Больше всего владельцы сетуют на то, что в их машинах отслаивается краска (машины 2005 и 2017 годов выпуска), а также отмечают проблемы с переключением передач (автомобили 2017 года выпуска).

Toyota Prius (2010-2011)

Присоединившийся к модельной линейке Toyota гибрид Prius зарекомендовал себя как очень надежный. Но идеальных машин не существует и на долю этого хэтчбека пришлось 1516 жалоб, самой распространенной среди которой был «масложор» на машинах 2010-2011 годов выпуска.

Еще одной частой проблемой для владельцев «Приусов» стали трещины, которые без особых причин появлялись на машинах 2016 производственного года.

Toyota Corolla (2002-2003)

Младший брат Camry, являющийся самым популярным автомобилем на планете. Учитывая огромное количество таких машин, колесящих по миру, наличие негативных отзывов в количестве 1544 штук неудивительно и является крупинкой в огромном числе хвалебных комментариев.

Львиная доля жалоб вновь приходится на высокий расход масла на пробегах свыше 150 тысяч километров, а также неисправность трансмиссии, характерной для машин 2002-2003 годов выпуска.