Раскрыты привлекательные подержанные машины, покупка которых обернется большими неприятностями

Покупка подержанного автомобиля является такой же азартной игрой, что и подбрасывание вверх монетки. Делая и то и другое существует 50-процентная вероятность оказаться правым, но и шанс промахнуться точно такой же.

Эксперты журнала «Motorbiscuit» назвали 5 автомобилей, которые могут выглядеть привлекательными для покупателей на вторичном рынке, но их приобретение может обернуться серьезными неприятностями.

Ford Escape

Компактный кроссовер, который иногда можно встретить и на российских дорогах. Несмотря на то, что многие доверяют продукции компании Ford, у Escape плохая репутация.

Самой распространенной проблемой в этом «паркетнике» является его плохая трансмиссия, работа которой сопровождается дрожью и подергиваниями. Кроме того, машины склонны к поломкам элементов подвески, а их ремонт стоит дорого.

Chrysler 200

Комфортный седан, но далеко не самый надежный автомобиль, особенно когда речь заходит о подержанных экземплярах. В США 4-дверка подвергалась нескольким отзывам и часто доставляла проблемы своим владельцам неисправностями двигателя и лимитера скорости.

Fiat 500

Крошечный хэтчбек, привлекающий многих своим приятным внешним видом. Но покупаться на него точно не стоит. Автомобили Fiat часто называют самыми проблемными в мире, придумывая для них нелестные аббревиатуры (к примеру – Fiat – Fix it Again, Tony или «Отремонтирую его снова, Тони).

У «пятисотого» очень низкий рейтинг надежности и качества, что заставляет его владельцев хвататься за голову практически сразу после покупки.

Volkswagen Eos

Кабриолет, который только выглядит отлично, но на практике от него стоит держаться подальше. Машина подвержена серьезным механическим проблемам, особенно с электростеклоподъемниками и механизмом откидного верха, что приводит к высоким затратам на ремонт и потери радости от владения таким автомобилем.

BMW

Очарование подержанного автомобиля BMW невероятно. Премиальный немецкий автомобиль за отличную цену. Но есть одна загвоздка. Во-первых – они очень часто ломаются, а во-вторых – их ремонт очень дорог.