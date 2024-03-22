В Испании назвали малолитражки до 200 тысяч рублей, которые почти невозможно сломать

Цены на новые машины сегодня зашкаливают не только в России, но и в Европе. И даже когда речь заходит о так называемом рынке «секонд-хэнда», многие цифры могут вгонять покупателей в ступор.

Испанский портал «Periodismodelmotor» опубликовал статью, в которой поделился со своими читателями семью вариантами моделей на вторичном рынке, которые не ударят по кошельку и не сломаются.

Вся семерка стоит в Европе примерно 2 тысячи евро или около 200 тысяч рублей по актуальному курсу. В ТОП неожиданно вошло сразу три «француза».

Peugeot 206

Открыл список лучших малолитражных подержанных машин с самой высокой надёжностью автомобиль Peugeot с его моделью 206. Машину хвалят не только за то, что она оказалась еще более крепкой версией модели 205, но и за экономичность, маневренность, а также простоту в управлении.

Citroen Saxo

Маленький хэтчбек Citroen, ставший очень популярным за свои габариты, а также за впечатляющую надёжность. Испанские эксперты утверждают, что этот хэтчбек с дизельным мотором 1,5 имеет репутацию «скалы» и практически неубиваем.

Toyota Aygo

Не обошлось в этом рейтинге и без бюджетной модели Toyota. Машина обладает супернадежным 70-сильным двигателем, а также может похвастать очень удобной функцией, как доступ к багажнику через заднее стекло.

Ford Ka

Хэтчбек родился, как странная концепция, с угловатой эстетикой в фарах и необычным дизайном. Машина была предназначена для того, чтобы ездить по городу и при этом не расходовать много топлива. Но помимо этого автомобилю удалось оказаться еще и очень крепким.

Renault Twingo

Уже несколько десятилетий эта модель является одной из самых популярных в своей категории, но ее первое поколение считается не только супер-доступным, а еще и одним из самых безотказных предложений в классе за свои деньги.

Kia Picanto

Одна из моделей Kia, которая позволила компании выковать свой имидж с точки зрения надежности. Экземпляры первого поколения Picanto сейчас можно встретить и на российских дорогах. Все они представляют собой идеальное сочетание безотказности, габаритов, веса и производительности.

Mitsubishi Colt

Автомобиль, механическая прочность которого стала одной из лучших на фоне всех его конкурентов.

Особенно интересным вариантом Colt называют версию с 1,5-литровым мотором мощностью чуть выше 100 лошадиных сил, которая обеспечивает машине весом менее тонны отличную производительность, эффективность с точки зрения расхода горючего и, что немаловажно, высокий уровень надежности.