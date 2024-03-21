Mitsubishi Delica (D:6): легендарный минивэн получит новое поколение

Компания Mitsubishi продает свой популярный минивэн Delica с далекого 1968 года, но в последние несколько десятилетий (поколение D:5) эта модель представляет собой обычный вэн с кроссоверными задатками. Но все может измениться в новой генерации, когда «Делика» вернется к своим корням и станет полноценным внедорожным минивэном с выдающимися характеристиками на бездорожье.

Японские инсайдерские издания сообщают о том, что в Mitsubishi уже работают над новой генерацией Delica. Машина получит индекс D:6 и превратится в однообъемную модель, какой она была на заре своего существования.

Судя по первым изображениям, опубликованным журналом «BestCarWeb», машине достанется дизайн, роднящий ее с концепт-каром D:X образца 2023 года. Шоу-кар с футуристичной внешностью, а также вместительным и удобно трансформируемым салоном был показан на выставке Japapan Mobility Show.

От прототипа серийная Delica D:6 будет отличаться более простой L-образной оптикой, наличием привычных боковых зеркал и потайных дверных ручек, а также упрощенным дизайном колесных дисков и задних фонарей.

Длина такой машины должна составить 4,8-метра, ширина и высота – по 1,8-метра, а размер колесной базы – 2,8-метра.

«Техника» новой «Делики» сейчас засекречена, но некоторые японские СМИ уверены, что автомобиль будет подключаемым гибридом. В качестве ДВС в нем используют 2,4-литровый бензиновый мотор, выдающий 133 лошадиные силы, связку которому составит 116-сильный электрический двигатель спереди и 136-сильный сзади.

Машина со 100-процентной вероятностью получит продвинутую электронную систему полного привода и будет представлена в течение 2025 года.