Эти недорогие автомобили проезжают без поломок полмиллиона километров и больше: их можно покупать не глядя

Большие внедорожники и пикапы часто рекламируются как одни из самых долговечных, но, как правило, все они стоят очень дорого. На другом конце списка существуют седаны и хэтчбеки, которые можно купить гораздо дешевле, но при этом не потерять в надежности.

Онлайн-портал «Motorbiscuit» назвал шестерку таких автомобилей. Все они входят в клуб 500 тысяч, а значит способны без поломок преодолеть как минимум полмиллиона километров.

Toyota Corolla

Самый популярный автомобиль на планете, который прост в управлении и экономичен во владении. Машина обладает чрезвычайной долговечностью, благодаря которой ее можно рассматривать даже в качестве наследства для родственников.

Honda Civic

Извечный конкурент Toyota Corolla от Honda, который продается на протяжении многих десятков лет и считается одним из самых неубиваемых автомобилей на планете. Некоторые владельцы «Сивиков» заявляют, что смогли проехать на них около 800 тысяч километров и и они не сломались почти ни разу.

Kia Forte/Cerato

Седан, известный на отдельных рынках как Cerato, представляет собой небольшой автомобиль, который несмотря на компактные габариты может прослужить максимально долго. И все благодаря удачной связке его мотора, а также трансмиссии.

Acura ILX

Низкие среднегодовые расходы, а также впечатляюще качественная сборка позволили этому японскому седану войти в шестерку лучших недорогих машин с точки зрения надежности. Премиальная 4-дверка рассматривается как отличный выбор для тех, кто ищет долговечность в доступных роскошных автомобилях.

Hyundai Elantra

Еще один отличный вариант от корейского автопрома, который является для компании образцом надежности. Более того, считается, что при должном обслуживании Elantra способна значительно превысить целевой показатель пробега на одометре в 500 тысяч километров.

Toyota Prius

Гибриды тоже могут служить долго. И Prius как раз один из таких автомобилей. Машина, заработавшая прочную репутацию «неубиваемого» хэтчбека, обладает многими дополнительными преимуществами, которых нет у обычных автомобилей.

К примеру, у нее есть система рекуперативного торможения, позволяющая менять тормозные колодки гораздо реже. Машина настолько надежна, что дает возможность использовать ее на протяжении десятилетий и сотен тысяч километров.