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Эти недорогие автомобили проезжают без поломок полмиллиона километров и больше: их можно покупать не глядя

ТОП-6

Текст: Алексей Шмидт
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Большие внедорожники и пикапы часто рекламируются как одни из самых долговечных, но, как правило, все они стоят очень дорого. На другом конце списка существуют седаны и хэтчбеки, которые можно купить гораздо дешевле, но при этом не потерять в надежности.

Онлайн-портал «Motorbiscuit» назвал шестерку таких автомобилей. Все они входят в клуб 500 тысяч, а значит способны без поломок преодолеть как минимум полмиллиона километров.

Toyota Corolla

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Самый популярный автомобиль на планете, который прост в управлении и экономичен во владении. Машина обладает чрезвычайной долговечностью, благодаря которой ее можно рассматривать даже в качестве наследства для родственников. 

Honda Civic

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Извечный конкурент Toyota Corolla от Honda, который продается на протяжении многих десятков лет и считается одним из самых неубиваемых автомобилей на планете. Некоторые владельцы «Сивиков» заявляют, что смогли проехать на них около 800 тысяч километров и и они не сломались почти ни разу. 

Kia Forte/Cerato

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Седан, известный на отдельных рынках как Cerato, представляет собой небольшой автомобиль, который несмотря на компактные габариты может прослужить максимально долго. И все благодаря удачной связке его мотора, а также трансмиссии.

Acura ILX

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Низкие среднегодовые расходы, а также впечатляюще качественная сборка позволили этому японскому седану войти в шестерку лучших недорогих машин с точки зрения надежности. Премиальная 4-дверка рассматривается как отличный выбор для тех, кто ищет долговечность в доступных роскошных автомобилях. 

Hyundai Elantra

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Еще один отличный вариант от корейского автопрома, который является для компании образцом надежности. Более того, считается, что при должном обслуживании Elantra способна значительно превысить целевой показатель пробега на одометре в 500 тысяч километров. 

Toyota Prius

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Гибриды тоже могут служить долго. И Prius как раз один из таких автомобилей. Машина, заработавшая прочную репутацию «неубиваемого» хэтчбека, обладает многими дополнительными преимуществами, которых нет у обычных автомобилей.

К примеру, у нее есть система рекуперативного торможения, позволяющая менять тормозные колодки гораздо реже. Машина настолько надежна, что дает возможность использовать ее на протяжении десятилетий и сотен тысяч километров. 

Источник:Motorbiscuit

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