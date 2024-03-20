Названы 5 автомобильных брендов, двигатели которых не ломаются

Чем надежнее двигатель той или иной компании, тем выше репутация модели, которая его использует. И в этом есть определенный смысл, ведь именно силовой агрегат считается самой дорогостоящей деталью машины, поломка которого приводит к огромным затратам на ремонт.

Журнал «Motorbiscuit» составил ТОП из пяти автомобильных брендов, двигатели которых почти не ломаются.

Ford

С тех пор, как Генри Форд разработал двигатель для своего первого автомобиля, прошло более 100 лет. И все это время моторы, использовавшиеся в машинах компании, неизменно находились в верхней части моторных ТОП-ов, предлагая не только надежность, но и хорошую производительность, а также мощность.

Среди них особое внимание привлекают к себе 5-литровый агрегат Coyote V8, а также 3,5-литровый EcoBoost V6, считающиеся одними из лучших в классе.

Chevrolet

Суббренд General Motors, который обладает одними из самых крепких и производительных моторов, прошедших испытание временем.

В дополнение к бензиновым двигателям, дизельные агрегаты Duramax, используемые в пикапах Chevrolet, считаются чрезвычайно надежными, обеспечивая своим владельцам долгие годы беззаботной эксплуатации.

Lexus

Японский премиальный бренд, отличительной чертой которого были одни из самых неубиваемых моторов. А все благодаря тому, что компания использует двигатели головной марки Toyota и может похвастать в своем портфолио такими знаменитыми своей безотказностью агрегатами как: 1UR-FE, 2JZ и 2GR.

Honda

Еще одно ожидаемое имя среди компаний, делающих самые надежные моторы. Репутация этого бренда обусловлена не только высоким сроком службы его машин, который в большинстве случаев превышает отметку в полмиллиона километров, но и ее супер-крепкими моторами K-серии, используемыми моделями Civic, CR-V и Element.

А мотор J35, используемый в Pilot и Odyssey, и вовсе считается чуть ли не лучшим выбором, когда речь заходит о больших кроссоверах или минивэнах.

Toyota

Бренд с самой мощной репутацией в области идеального моторостроения. Надежность его двигателей не подвергается ни каким сомнениям, а среди наиболее безотказных агрегатов выделяются моторы 2GR, 1JZ, 2JZ и UZ.