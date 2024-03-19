Раскрыты автопроизводители, зарабатывающие больше, чем их конкуренты

Любой автомобильный бизнес ставит во главе угла зарабатывание как можно большего количества денег. Ради этого компании стараются оптимизировать свои ресурсы, а также всеми силами стремятся опередить по доходам своих конкурентов.

Но какие автопроизводители обладают самыми успешными коммерческими результатами? Ответ на этот вопрос дали журналисты испанского портала «Periodismodelmotor», раскрыв семерку самых доходных автомобильных брендов.

7 место – BMW

Открыл ТОП-7 самых богатых с точки зрения заработка автомобильных марок концерн BMW. Баварский автогигант заработал за прошлый год 12 миллиардов 165 миллионов евро, что соответствует прибыли в 1,2 триллиона рублей.

Несмотря на неплохой результат, приверженность сегменту электромобилей привела к тому, что компания потеряла за год около 34,5% дохода.

6 место – Tesla

Компания, занимающаяся выпуском исключительно электрокаров, продала за прошлый год более 1,8 миллиона автомобилей. Результатом этого стал оборот в 89 миллиардов 831 миллион евро, который принес американской марке прибыль в размере 13 миллиардов 921 миллиона евро (1,3 триллиона рублей).

5 место – Mercedes

Одна из немногих автомобильных компаний, которая остается независимой за исключением нескольких партнерских отношений. За 2023 год штутгартскому бренду удалось заработать 14 миллиардов 261 миллион евро (1,4 триллиона рублей) при обороте в 153 миллиарда 218 миллионов евро.

4 место – Hyundai/Kia

Компании, у которых дела идут очень хорошо, что подтверждает рост выручки за год более чем на 50%. Согласно подсчетам, за предыдущие 12 месяцев корейцы заработали 14 миллиардов 635 миллионов евро (1,5 триллиона рублей).

3 место – Volkswagen

Монстр автомобильного сектора, владеющий множеством брендов, нарастил прибыль за прошлый год на 7,6%, добравшись до оборота в 322 миллиарда 284 миллиона евро и заработавший на этом 16 миллиардов 13 миллионов евро (1,6 триллиона рублей).

2 место – Stellantis

Серебро в списке самых прибыльных автомобильных компаний досталось концерну, который мастерски подходит к сокращению расходов. При общем обороте в 189 миллиардов 544 миллионов евро компания заработала 18 миллиардов 625 миллионов евро или 1,8 триллиона рублей по текущему курсу.

1 место – Toyota

Автопроизводителем, который лучше остальных умеет зарабатывать деньги, стала Toyota.

За минувший год прибыль этого японского автопроизводителя составила 27 миллиардов 801 миллион евро, что намного превосходит всех его конкурентов и соответствует цифре при пересчете на российскую валюту в 2,7 триллиона рублей.