Названы самые мощные двигатели в мире

Когда дело доходит до спортивных автомобилей (особенно эксклюзивных гиперкаров), имеют значение только две вещи: за сколько они разгоняются от 0 до 100 км/ч и сколько в них мощности.

Редакторы испаноязычного автомобильного портала «Periodismodelmotor» составили список из самых производительных моторов на планете. Вот что в итоге из этого вышло (по возрастанию мощности):

Mercedes-Benz 1.6 V6 Hybrid E-Turbo

Двигатель, разработанный с использованием технологий «Формулы-1». Гибридная силовая установка, работающая на базе компактного 1,6-литрового турбированного ДВС, способна выдавать 574 лошадиные силы, но в паре с четырьмя электромоторами ее отдача достигает 1063 л.с.

Это позволяет автомобилю, для которого она создана (Mercedes-AMG One) разгоняться с «нуля» до первой «сотни» всего за 2,9-секунды.

V8 LS7 7.0 твин-турбо от General Motors для Zenvo

Компания General Motors разработала этот двигатель для модели Zenvo ST1. Мотор создавался таким образом, чтобы максимально использовать технологии «наддува». Его отдача составила 1104 л.с., а крутящий момент оказался равен 1430 Нм.

V12 6.4 RA от Aston Martin-Cosworth

6,5-литровый «атмосферник» V12, использующийся в гипееркаре Aston Martin Valkyrie. Он использует двойные верхние распредвалы и обладает 48 клапанами, а также самые современные технологии, которые позволяют ему достигать мощности в 1014 лошадиных сил.

Вкупе с электромотором Rimac отдача мотора достигает отметки в 1176 л.с., что обеспечивает Valkyrie скорость разгона от 0 до 100 км/ч в 2,6-секунды.

V8 5.8 твин-турбо от General Motors для Zenvo

Благодаря двум нагнетателям инженерам удалось снять с этого двигателя, предназначенного для модели Zenvo TSR-S, сразу 1193 л.с. и 1099 Нм крутящего момента. Мотор разгоняет свою машину с места до первой «сотни» за 2,8-секунды.

2.88 твин-турбо V8 от Czinger

Бренд, основанный в 2019 году в США отцом и сыном с фамилией Цингер, которым удалось создать 2,8-литровый двигатель V8 с двойным «наддувом» и плоским коленчатым валом. Сам по себе он выдает 963 л.с., но вкупе с двумя передними электромоторами демонстрирует в гипееркаре Czinger 21С производительность на уровне 1368 л.с.

6.3 V8 твин-турбо SSC

Силовой агрегат, созданный американской компанией SSC для модели Aero Ultimate TT. Его мощность равна 1199 л.с.

8.0 Bugatti W16

Восьмилитровый W16 с четырьмя турбокомпрессорами, создававшийся для модели Veyron, но впоследствии в новой вариации появившийся в Chiron Super Sport 300+. Его отдача составляет 1600 л.с., а максимальная скорость машины с ним достигает 490,5 км/ч.

5.0 М8 твин-турбо Koenigsegg

Шведский мотор, который развивает 960 лошадиных сил, но в зависимости от модели может выдавать до 1297 л.с. (к примеру, в Koenigsegg Jesko), а работая на биоэтанола E85 его мощность и вовсе равна колоссальным 1622 л.с.

5.9 V8 твин-турбо SSC

Двигатель, разработанный для того, чтобы побить рекорд скорости. Силовой агрегат, мощность которого не называлась, был установлен на SSC Tuatara с целью достижения этой машины максимальной скорости в 483 км/ч. Но добиться этого не удалось. И лучшим результатом стал показатель в 475 км/ч.

6.6 V8 твин-турбо от Hennesey

Самый мощный двигатель внутреннего сгорания в мире, созданный для гиперкара Venom F5. Его отдача равна 1842 л.с. Именно с его помощью Hennessey собирается побить текущий рекорд скорости, установленный Bugatti.