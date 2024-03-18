В Англии нашли свалку со старыми Renault: большая часть из них хэтчбеки Modus

Брошенные автомобили в последнее время привлекают все больше внимания общественности в соцсетях. А когда речь заходит о машинах, которые стоят и гниют без движения долгие годы, интерес к ним становится еще выше.

Накануне в британском Йорке была обнаружена свалка, на которой сосредоточено множество старых автомобилей Renault. Но большая часть из них представляет собой хэтчбек Modus.

Renault Modus выпускался в период с 2004 по 2012 годы. По своей сути это была высокая версия Renault Clio, с которым, кстати он и разделил место на этом автомобильном кладбище.

Машина была построена на платформе Renault-Nissan, что сделало ее двоюродным братом не только моделей Nissan Cube и Juke, но и Leaf.

Судя по фотографиям, «Модусы», по какой-то причине брошенные своими хозяевами на долгие годы, находятся в далеко не лучших состояниях. Их кузова повреждены, на некоторых экземплярах отсутствуют колеса, а салоны сильно потрепаны и лишены некоторых деталей.

Тем не менее, есть и несколько хорошо сохранившихся экземпляров, которые, по всей видимости, даже выставлены на продажу (к примеру, синяя машина на фото ниже).

Причем стоят они смешные по современным меркам деньги – около 700 фунтов стерлингов или примерно 80 тысяч рублей по текущему курсу.