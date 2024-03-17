Японцы назвали лучшие местные кроссоверы: ТОП-10

В России для многих японские автомобили являются образцовыми по многим качествам, одним из которых является надежность. Впрочем, многие выбирают такие машины не только за это, а еще за производительность, комфорт и многое другое.

Японский журнал «Best Car Web» на примере автомобилей из сегмента кроссоверов назвал лучшие местные SUV, которые стоят покупки. Машинам выставили оценки в зависимости от того, насколько они привлекательны для покупателей в «Стране восходящего солнца».

Те, у кого они оказались выше, забрались в верхнюю часть ТОП-а. Почти все модели из ТОП-10 сегодня можно приобрести и в России, но, разумеется, гораздо дороже, чем они стоят у себя на родине.

10 лучших японских кроссоверов по версии журнала «Best Car Web»

1. Subaru Forester

Цена: от 3 миллионов иен (примерно 1,8 млн рублей);

Оценка: 88 баллов из 100;

2. Mazda CX-5

Цена: от 2,9 миллионов иен (примерно 1,8 млн рублей);

Оценка: 85 баллов из 100;

3. Honda Vezel

Цена: от 2,4 миллионов иен (примерно 1,5 млн рублей)

Оценка: 80 баллов из 100;

4. Subaru Crosstrek

Цена: от 2,6 миллионов иен (примерно 1,6 млн рублей);

Оценка: 75 баллов из 100;

5. Toyota Yaris Cross

Цена: от 1,9 миллионов иен (примерно 1,2 млн рублей);

Оценка: 75 баллов из 100;

6. Mitsubishi Outlander

Цена: от 5 миллионов иен (примерно 3,1 млн рублей);

Оценка: 73 балла из 100;

7. Toyota Harrier

Цена: от 3,1 миллионов иен (примерно 1,9 млн рублей);

Оценка: 70 баллов из 100;

8. Toyota RAV4

Цена: от 2,9 миллионов иен (примерно 1,8 млн рублей);

Оценка: 70 баллов из 100;

9. Honda ZR-V

Цена: от 3,4 миллионов иен (примерно 2,1 млн рублей);

Оценка: 68 баллов из 100;

10. Nissan X-Trail

Цена: от 3,5 миллионов иен (примерно 2,2 млн рублей);

Оценка: 65 баллов из 100.