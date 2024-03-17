Японцы назвали лучшие местные кроссоверы: ТОП-10

В России для многих японские автомобили являются образцовыми по многим качествам, одним из которых является надежность. Впрочем, многие выбирают такие машины не только за это, а еще за производительность, комфорт и многое другое.
Японский журнал «Best Car Web» на примере автомобилей из сегмента кроссоверов назвал лучшие местные SUV, которые стоят покупки. Машинам выставили оценки в зависимости от того, насколько они привлекательны для покупателей в «Стране восходящего солнца».
Те, у кого они оказались выше, забрались в верхнюю часть ТОП-а. Почти все модели из ТОП-10 сегодня можно приобрести и в России, но, разумеется, гораздо дороже, чем они стоят у себя на родине.
10 лучших японских кроссоверов по версии журнала «Best Car Web»
1. Subaru Forester
Цена: от 3 миллионов иен (примерно 1,8 млн рублей);
Оценка: 88 баллов из 100;
2. Mazda CX-5
Цена: от 2,9 миллионов иен (примерно 1,8 млн рублей);
Оценка: 85 баллов из 100;
3. Honda Vezel
Цена: от 2,4 миллионов иен (примерно 1,5 млн рублей)
Оценка: 80 баллов из 100;
4. Subaru Crosstrek
Цена: от 2,6 миллионов иен (примерно 1,6 млн рублей);
Оценка: 75 баллов из 100;
5. Toyota Yaris Cross
Цена: от 1,9 миллионов иен (примерно 1,2 млн рублей);
Оценка: 75 баллов из 100;
6. Mitsubishi Outlander
Цена: от 5 миллионов иен (примерно 3,1 млн рублей);
Оценка: 73 балла из 100;
7. Toyota Harrier
Цена: от 3,1 миллионов иен (примерно 1,9 млн рублей);
Оценка: 70 баллов из 100;
8. Toyota RAV4
Цена: от 2,9 миллионов иен (примерно 1,8 млн рублей);
Оценка: 70 баллов из 100;
9. Honda ZR-V
Цена: от 3,4 миллионов иен (примерно 2,1 млн рублей);
Оценка: 68 баллов из 100;
10. Nissan X-Trail
Цена: от 3,5 миллионов иен (примерно 2,2 млн рублей);
Оценка: 65 баллов из 100.