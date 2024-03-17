Раскрыты автомобильные марки, делающие самые выносливые двигатели

Двигатель считается сердцем автомобиля и одной из самых дорогостоящих деталей в его конструкции. В значительной степени от него зависит как производительность машины, так и ее экономичность и надежность, которая напрямую отражается на долгосрочной стоимости владения.

Эксперты портала «Finance.Yahoo» опубликовали результаты исследования журнала «GoBankingRates», в котором эксперты назвали автомобильные бренды с самыми выносливыми двигателями.

5 место – Ford

Компания, обладающая большой историей с точки зрения моторной инженерии. Первым изобретением Генри Форда был как раз двигатель, который в конечном счете достался его автомобилю.

На протяжении всей истории моторы Ford стали синонимом надежности и долговечности, а силовые агрегаты Ford 5.0 Coyote V8 и 3.5 V6 EcoBoost зарекомендовали себя как почти неубиваемые.

Chevrolet

За десятилетия владения множеством марок General Motors построил бесчисленное количество двигателей, но самыми крепкими среди них считаются моторы Chevrolet.

Дизельные моторы этого бренда трудно превзойти с точки зрения надежности, а двигатели V8 и вовсе являются культовыми. С 1997 года мотор LS сменил три поколения и доказал свою простоту в обслуживании и безотказность на протяжении всего срока службы.

Lexus

Согласно многочисленным исследованиям, проведенным в последние годы, автомобили Lexus считаются одними из самых надежных в мире с точки зрения работы их двигателей. Причем модели, оснащенные моторами 1UR-FE, 2JZ и 2GR, называют чуть ли не самыми образцовыми на планете в этом показателе.

Honda

Первое, что приходит в голову когда речь заходит об автомобилях Honda, это надежность их двигателей, способных даже без регулярного технического обслуживания и ухода проезжать в среднем 320 тысяч километров и не ломаться.

Независимо от того, оснащена машина мотором K-Series (Civic, Element или CR-V), либо же использует двигатели J35 (Pilot, Accord, Odyssey) и H22A (Prelude и Accord SiR), можно быть уверенным в их высочайшей надежности и долговечности.

Toyota

Сложно стать самым продаваемым автомобильным брендом в мире, если не научиться при этом создавать отличные двигатели. На протяжении многих лет Toyota разрабатывала моторы, которые регулярно дарили их владельцам сотни тысяч, а иногда и миллионы километров пробега без каких-либо серьезных неполадок.

В качестве одних из самых крепких агрегатов этого автопроизводителя эксперты называют моторы серии 2GR, 1JZ и 2JZ, а также семейство двигателей UZ, использовавшихся во многих седанах, минивэнах и пикапах (к примеру Tundra), а также внедорожниках (Land Cruiser и Sequoia).