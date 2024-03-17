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Названы редкие и спортивные автомобили, которые сильно обесценились за год

ТОП-8

Текст: Алексей Шмидт
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Существует мнение, что классические и спортивные автомобили имеют свойство дорожать даже спустя много лет с момента их производства. Но, как оказалось, это происходит далеко не всегда. YouTube-канал Donut Media провел исследование, в котором выявил 8 редких машин и спорткаров, которые сильно обесценились за последний год.

В своем анализе блогеры учитывали цены на популярном онлайн-аукционе «Bring A Trailer», сравнив между собой 2022-й и 2023-й годы. Исследование показало, что девальвация всех моделей, попавших в этот антирейтинг, колебалась от 9 до 34 процентов. 

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На вершине списка расположился Porsche 911 GT2 RS. В 2022-м году за него просили 465 тысяч долларов (43 миллиона рублей), но годом спустя машина подешевела до 383 тысяч долларов (35 миллионов 440 тысяч рублей).

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Чуть лучше дела обстояли с Lexus LFA, существующим в мире количестве всего 500 единиц. Акционный прайс на машину в 2022-м составлял 775 тысяч долларов (71 миллион 715 тысяч рублей), но через год снизился до 705 тысяч долларов (65 миллионов 240 тысяч рублей).

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Замкнул тройку самых сильно обесценивающихся редких и спортивных машин Lamborghini Countach. Всего за один год акционная стоимость автомобиля снизилась с 738 тысяч долларов (68 миллионов 300 тысяч рублей) до 670 тысяч долларов (62 миллиона рублей).

В ТОП-8 также вошли:

Ford Mustang SVT Cobra – снижение цены за год с 56 тысяч долларов до 19 тысяч долларов (с 5,1 до 1,7 миллиона рублей);

Mitsubishi Lancer Evolution IX – падение цены за год с 90 тысяч долларов до 67 тысяч 500 долларов (с 8,3 до 6,2 миллиона рублей);

Dodge Viper GTS – снижение цены за год со 189 тысяч до 125 тысяч долларов (с 17,5 до 11,5 миллиона рублей);

Chevrolet Bel Air (1956) – падение с 85 тысяч 500 до 62 тысяч долларов (с 7,9 до 5,7 миллиона рублей);

Ford Mustang – снижение с 65 тысяч до 55 тысяч 500 долларов (с 6 до 5,1 миллиона рублей).

Источник:Donut/YouTube

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