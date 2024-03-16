Раскрыт список самых надежных автомобилей по версии британцев

Чем надежнее автомобиль, тем дешевле он обходится в эксплуатации, так как позволяет его владельцу избавиться от неприятной необходимости частого ремонта. Компания «Warrantywise», отслеживающая уровень безотказности машин в Великобритании, опубликовала свежий рейтинг, в котором назвала десятку самых крепких автомобилей в «Туманном Альбионе».

Для наших читателей рейтинг может оказаться полезен тем, что включает в себя немало автомобилей, которые сегодня можно купить на российском рынке. И большая часть из них – японские.

Самая высокая оценка в ТОП-10 оказалась за компактным седаном и хэтчбеком Toyota Yaris. Владельцы таких автомобилей в Великобритании оценили их надежность в 89 баллов из 100. 1,2-балла ему уступил другой «японец» – Suzuki Swift, а тройку замкнул еще один представитель автопрома «Страны восходящего солнца» – Mazda2.

Четвертым и пятым в рейтинге самых надежных машин по версии британцев стали две Toyota – Auris и Aygo (по 85,9 балла соответственно). Шестым оказался пикап Toyota Hilux (85,3 балла), а седьмым корейский Kia Ceed (84,6 балла).

Восьмое место застолбил за собой популярный японский кроссовер Honda CR-V, заработавший 83,4 балла, девятое – Peugeot 107 (83,4 балла), а последнюю, десятую по счету позицию, зарезервировал экс-бестселлер российского рынка Kia Rio с результатом в 82,1 балла.

Топ-10 самых надежных моделей (максимальный балл – 100)

1. Тойота Ярис – 89

2. Suzuki Swift – 87,8

3. Мазда Мазда2 – 85,9

4. Тойота Аурис – 85,9

5. Тойота Айго – 85,3

6. Тойота Хайлюкс – 85,3

7. Kia Cee’d – 84,6

8. Хонда CR-V – 83,4

9. Пежо 107 – 83,4

10. Kia Rio – 82,1.