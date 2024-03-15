Младший брат Toyota Land Cruiser будет выглядеть примерно так

Новый Land Cruiser 250 – не единственный внедорожник Toyota, который появится в продаже в ближайшем будущем. Уже давно ходят слухи о том, что у него будет «младший брат», которая, по задумке руководства японской марки, бросит вызов Suzuki Jimny.

Как будет выглядеть такой внедорожник «Тойоты» пофантазировали дизайнеры британского отделения портала «Motor1», нарисовав машину с помощью фотошопа.

Ожидается, что миниатюрная версия «Ленд Крузера» будет основана на концепции Compact Cruiser EV (фото выше), который местами напоминал канувший в Лету в 2022-м году FJ Cruiser.

Судя по изображениям, выложенным автомобильными художниками из «Туманного Альбиона», машине предстоит быть сильно похожей на прототип Compact Cruiser EV, а также на современные серийные внедорожники «Тойоты», включая Land Cruiser 250.

Автомобилю достанутся прямоугольные фары, брутальный бампер с выкрашенными в красный цвет петлями для тросов, массивная имитация защиты бампера и двигателя, квадратные зеркала заднего вида, пластиковый обвес на колесных арках и порогах, а также рейлинги на крыше.

5-дверный внедорожник построят на платформе TNGA. Его длина должна составит 4,35-метра, а ширина будет равна 1,86 метрам, что соответствует габаритам его потенциального конкурента в лице Suzuki Jimny в растянутой модификации.

В качестве силового агрегата машине достанется гибридная система, но пока неясно какая. Это может быть как мягкий, так и полный или подключаемый гибрид. Кроме того, не исключен вариант с полностью электрической силовой установкой.

Премьеру внедорожник должен справить в этом году. Первым рынком для него станет Юго-Восточная Азия (скорее всего Таиланд), а затем автомобиль отправится покорять Европу и Штаты.