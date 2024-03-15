В Россию приехал первый в истории Skoda кросс-купе 

Несмотря на то, что слова «Skoda» и «лифтбэк» неизменно ассоциировались друг с другом на протяжении долгого времени, первый кроссовер с таким кузовом в линейке чешской марки появился только в 2022 году. Сейчас машина продается в Европе, а недавна стала доступна и в России.

Daily-Motor.Ru «прошерстил» предложения «серых» автосалонов, обнаружив, что в РФ начали продавать кросс-купе Skoda Enyaq Coupe. Машины 2024 года выпуска, ввезенные по параллельному импорту, выставлены в стенах одного из автосалонов Красноярска, торгующих исключительно электромобилями.

Длина таких кроссоверов составляет 4,6-метра, ширина – 1,9-метра, а размер колесной базы равен 2,8-метрам.

В багажном отсеке автомобиля может разместиться до 570 литров груза, а в салоне предусмотрен 13-дюймовый экран мультимедийной системы и небольшая цифровая «приборка» диагональю всего 5,3-дюйма.

Enyaq Coupe является чистым электромобилем. В Европе у него есть несколько версий, но в Россию приехала только одна – базовая.

У нее задний тип привода, один электромотор мощностью 180 лошадиных сил, установленный на задней оси, а также тяговая батарея емкостью 62 кВт/ч, обеспечивающая кроссоверу запас хода до 416 километров.

В Чехии за Enyaq Coupe компания Skoda просит от 1 миллиона 424 тысяч 900 местных крон (5,6 миллиона рублей), но в России такие кросс-купе оценены дороже. Цены на них начинаются от 6 миллионов 600 тысяч рублей.