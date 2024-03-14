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Появились первые фото нового Duster в версии для бедных

Она будет стоить в Европе от 1,8 миллиона рублей

Текст: Алексей Шмидт
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Зависимость водителей и пассажиров от сенсорных экранов мультимедийных систем привела к тому, что машины начали приобретать в комфорте, но терять в безопасности. Эта проблема оказалась настолько серьезной, что с 2026 года Euro NCAP будет лишать автомобили баллов, если в них нет физических кнопок.

Но в Dacia, похоже, решили этот вопрос кардинальным образом, в базовой версии нового поколения кроссовера Duster полностью избавившись от тачскрина. 

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В Сеть выложили первые изображения самой дешевой комплектации Duster третьего поколения. Несмотря на то, что продажи машины, представленной в прошлом году, начнутся только этим летом, о ней известно практически все, в том числе список исполнений.

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Самая бюджетная модификация Duster получит название Essential и будет стоить 18 тысяч 950 евро (1,8 миллиона рублей по текущему курсу).

Машине достанется белый цвет кузова, но все декоративные наружные элементы в ней, включая дверные ручки, будут лишены краски и окажутся черными.

Легкосплавных колес в базовом «Дастер» можно не ждать. Вместо них задействуют 16-дюймовые «штампы». 

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В интерьере центральное место займут традиционные аналоговые приборы в сопровождении скромного монохромного 3,5-дюймового дисплея.

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Впрочем, интересно даже не это и даже не то, что электростеклоподъемники в машине почти за 20 тысяч евро присутствуют исключительно спереди, а то, что на центральной консоли машины нет не только дисплея мультимедийной системы, но и даже радио. 

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Вместо этого в Dacia предусмотрели для самых экономных покупателей Duster специальную открывающуюся нишу, в которой по горизонтали можно разместить свой смартфон. Ранее такое решение дебютировало в новом Sandero. 

Фото:Dacia

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