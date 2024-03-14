Бюджетный купеобразный кроссовер VW готов к первому рестайлингу (фото)

В 2020-м году в линейке Volkswagen появился новый компактный кроссовер с купеобразным силуэтом. Машину назвали Nivus и адресовали для рынка Латинской Америки, построив на той же платформе, что и европейские версии T-Cross и Polo. Прошло четыре года и автомобиль готов к своему первому обновлению.

Накануне тестовые прототипы нового «Нивуса» запечатлели фотошпионы из Бразилии. Машины были облачены в зеброобразную маскировку, но лишь частично. Пленка покрывала всю переднюю и задние части автомобилей, а также нижнюю часть их порогов.

Все выглядит так, будто дизайн «паркетника» постараются подогнать под экстерьер модели Vitrusю. Сквозь камуфляж заметен более громоздкий передний бампер, а также новые задние фонари, объединенные друг с другом световой полосой.

Салон кроссовера, по слухам, собираются сделать по образцу «старших» моделей. К примеру, одной из главных обновок внутри машины называют рулевое колесо с сенсорным управлением как у Taos и Jetta ,а также появление мультимедийного центра VW Play.

С рестайлингом Nivus должен сохранить свой актуальный литровый 3-цилиндровый силовой агрегат, работающий в паре с 12-вольтовым стартер-генератором. Он продолжит выдавать прежние 116 лошадиных сил на бензине и 128 л.с. на этаноле. Связку ему составит шестиступенчатая автоматическая коробка передач фирмы Aisin.

А вот базовая версия машины заметно изменится. Новый начальный вариант Nivus получит имя Sense и будет укомплектован литровым мотором TSI от Polo, который выдает 109 «сил» при работе на бензине и 116 «скакунов» на этаноле.

Премьера нового VW Nivus состоится до конца 2024 года.