Названы 10 самых угоняемых автомобилей в Японии: «Тойоты» вне конкуренции

Предпочтения автомобильных угонщиков в зависимости от страны имеют свойство сильно варьироваться. К примеру, в России и США воры предпочитают машины компаний Hyundai и Kia, а в Великобритании они нацелены на более дорогие, но местные Land Rover.

Примерно такая же картина, что и в «Туманном Альбионе», наблюдается в Японии. За прошлый год на долю десяти самых угоняемых автомобилей в стране пришлось сразу девять представителей местного автопрома, да еще и одного концерна.

Японское издание «Response» собрало информацию из 21 страховой компании, работающей в стране, раскрыв десятку самых угоняемых машин.

Согласно статистике, на модели из ТОП-10 пришлось более 55% всех украденных машин в Японии за прошлый год. Кроме того, большая часть угонов (58,5%) произошла в ночное время суток, при низкой освещенности и в условиях ограниченного трафика.

Единственным представителем не местного автопрома в этом анти-рейтинге оказался немецкий Mercedes-Benz, тогда как остальная часть полностью принадлежит концерну Toyota (включает бренд Lexus).

Самые угоняемые автомобили в Японии по итогам 2023 года: