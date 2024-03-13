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Названы 10 самых угоняемых автомобилей в Японии: «Тойоты» вне конкуренции

В десятку вошел только один зарубежный автомобиль, не принадлежащий этому концерну

Текст: Ростислав Архипов
Land Cruiser 300 ZX 3.5T exterior front 1

Предпочтения автомобильных угонщиков в зависимости от страны имеют свойство сильно варьироваться. К примеру, в России и США воры предпочитают машины компаний Hyundai и Kia, а в Великобритании они нацелены на более дорогие, но местные Land Rover. 

Примерно такая же картина, что и в «Туманном Альбионе», наблюдается в Японии. За прошлый год на долю десяти самых угоняемых автомобилей в стране пришлось сразу девять представителей местного автопрома, да еще и одного концерна.

Coches mas robados 2023 2

Японское издание «Response» собрало информацию из 21 страховой компании, работающей в стране, раскрыв десятку самых угоняемых машин. 

Согласно статистике, на модели из ТОП-10 пришлось более 55% всех украденных машин в Японии за прошлый год. Кроме того, большая часть угонов (58,5%) произошла в ночное время суток, при низкой освещенности и в условиях ограниченного трафика.

Единственным представителем не местного автопрома в этом анти-рейтинге оказался немецкий Mercedes-Benz, тогда как остальная часть полностью принадлежит концерну Toyota (включает бренд Lexus).

Самые угоняемые автомобили в Японии по итогам 2023 года:

  • Toyota Land Cruiser: 383 угона;
  • Toyota Alphard: 364 угона;
  • Toyota Prius: 307 угонов;
  • Lexus LX: 120 угонов;
  • Toyota Hiace: 60 краж;
  • Toyota Crown: 53 угона;
  • Toyota Vellfire: 43 угона;
  • Lexus RX: 42 угона;
  • Toyota Harrier: 37 краж;
  • Mercedes-Benz (модель не указана): 37 угонов.
Источник:Response

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