Раскрыты 10 автомобильных марок с худшим рейтингом двигателей

Покупая автомобиль известных автомобильных брендов хочется быть уверенным в том, что он прослужит долго.

Впрочем, как показывает новый опрос 300 тысяч автовладельцев, проведенный аналитиками «Consumer Reports», даже некоторые из самых желанных автомобильных имен могут иметь низкий рейтинг надежности двигателей.

Десятое место в итоговом анти-ТОП-е, составленном журналом «GoBankingRates», заняла компания Jeep. Худшими с точки зрения работы двигателей у нее были признаны модели Wrangler и Grand Cherokee (26 баллов из 100).

Еще хуже дела обстояли с Volvo и ее подключаемым гибридом XC60, набравшем всего 21 балл из 100 возможных.

В десятку худших неожиданным образом вошел Volkswagen. И все благодаря его не самому надежному кроссоверу Taos, который помимо проблем с мотором обладает рядом надоедливых неисправностей с электрической системой и тормозами.

Седьмую строчку занял Land Rover с его внедорожником Range Rover 2024 года выпуска. Помимо ломучести его двигателя владельцы жалуются, что его ремонт обходится в большую сумму денег.

Jaguar расположился в этом рейтинге на шестом месте. Во многом это связано с моделью F-Pace, которая прославилась своим плохим качеством и обладает показателем прогнозируемой надежности всего в 18 баллов из 100.

Что касается списка худших, то в пятерку марок с самым низким рейтингом двигателей вошли:

5 место – Chrysler с ее моделью Pacifica Hybrid;

4 место – Mercedes-Benz;

3 место – Ford с его F-150 Lighting;

2 место – Maserati;

1 место – Audi.