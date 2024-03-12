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В Россию привезли самый безотказный компактный автомобиль до 20 тысяч долларов

Вот только в РФ его оценили гораздо дороже

Текст: Алексей Шмидт
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Subaru ушла из России в 2022-м году, но продажи ее машин на нашем рынке не остановились, и даже расширились с точки зрения присутствия тех или иных моделей. А недавно параллельные импортеры ввезли в РФ автомобиль, который в США считается самым надежным компакт-каром по цене до 20 тысяч долларов.

По информации Daily-Motor.Ru, отечественные «серые» дилеры начали торговать в России седанами и хэтчбеками Subaru Impreza. Свежая партия таких машин, выпущенных в конце 2023 года, приехала к нам из США.

2023 Subaru Impreza Exterior Driver Side Front Profile B o

4- и 5-дверки оснащены 2- и 2,5-литровыми оппозитными «субаровскими» моторами, ассистирует которым вариатор Lineartronic собственного производства и система фирменного полного привода.

Главной «фишкой» конкретно этой модели Subaru является одно обстоятельство, делающее ее особенной. 

2023 Subaru Impreza 1001x565 1

Согласно исследованию, проведенному «заокеанским» изданием «iSeeCars» Impreza считается самым безотказным компактным автомобилем по цене до 20 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).

Оценка надежности машины составляет 8,6-балла, что существенно выше, чем в случае с ее конкурентами Kia Forte (он же Cerato) и Hyundai Veloster, уступившими «японцу» 1 и 1,1 балла соответственно. 

Вот только в России самый надежный компактный автомобиль стоит совсем не 20 тысяч долларов, как в США, а гораздо дороже. За параллельно импортированные машины у нас сейчас просят минимум 2 миллиона 620 тысяч рублей, что соответствует цифре почти в 29 тысяч долларов по текущему курсу. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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