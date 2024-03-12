В Россию привезли самый безотказный компактный автомобиль до 20 тысяч долларов

Subaru ушла из России в 2022-м году, но продажи ее машин на нашем рынке не остановились, и даже расширились с точки зрения присутствия тех или иных моделей. А недавно параллельные импортеры ввезли в РФ автомобиль, который в США считается самым надежным компакт-каром по цене до 20 тысяч долларов.

По информации Daily-Motor.Ru, отечественные «серые» дилеры начали торговать в России седанами и хэтчбеками Subaru Impreza. Свежая партия таких машин, выпущенных в конце 2023 года, приехала к нам из США.

4- и 5-дверки оснащены 2- и 2,5-литровыми оппозитными «субаровскими» моторами, ассистирует которым вариатор Lineartronic собственного производства и система фирменного полного привода.

Главной «фишкой» конкретно этой модели Subaru является одно обстоятельство, делающее ее особенной.

Согласно исследованию, проведенному «заокеанским» изданием «iSeeCars» Impreza считается самым безотказным компактным автомобилем по цене до 20 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей).

Оценка надежности машины составляет 8,6-балла, что существенно выше, чем в случае с ее конкурентами Kia Forte (он же Cerato) и Hyundai Veloster, уступившими «японцу» 1 и 1,1 балла соответственно.

Вот только в России самый надежный компактный автомобиль стоит совсем не 20 тысяч долларов, как в США, а гораздо дороже. За параллельно импортированные машины у нас сейчас просят минимум 2 миллиона 620 тысяч рублей, что соответствует цифре почти в 29 тысяч долларов по текущему курсу.