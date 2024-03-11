В Австралии назвали лучшие автомобили для семейных людей: в ТОП-е оказались «корейцы» и «японцы»

Выбор автомобиля для семейных людей часто сопряжен с необходимостью учитывать сразу несколько факторов, включая экономичность, комфорт и, самое главное, пространство внутри.

Журналисты австралийского онлайн-журнала «Drive» решили помочь им в этой дилемме, назвав лучшие семейные машины в 2024 году в нескольких ценовых сегментах. Что интересно, в шорт-лист вошли исключительно автомобили корейского и японского автопрома.

Лучшим семейным автомобилем с ценой до 4,8 миллиона рублей (80000 австралийских долларов) стал Kia Carnival. Машину назвали одним из лучших представителей своего сегмента как по пространству в салоне.

У кроссвэна три ряда сидений, большой багажник, вмещающий до 627 литров груза, а также производительный, но экономичный турбодизельный силовой агрегат, обеспечивающий расход топлива примерно в 6,5-литра на 100 км.

В номинации с ценой до 6 миллиона рублей (100000 австралийских долларов) победителем оказался еще один кореец, но на этот раз полностью электрический – Kia EV9.

Автомобиль получил звание одного из самых универсальных, эффективных и при этом простых машин. EV9 обладает удобным трансформируемым салоном, а также запасом хода, позволяющим ему проезжать без подзарядки более 500 километров.

Не обошлось в этом ТОП-е и без «японцев». Лучшим семейным автомобилем с ценой до 3 миллиона рублей (50000 австралийских долларов) стал кроссовер Honda CR-V. Добиться этого ему удалось благодаря своему багажнику, объем которого в зависимости от положения задних сидений может быть от 589 до 1072 литров, высоким уровнем безопасности, обеспечиваемым 11-ю подушками безопасности, и большим количеством технологий.

Замкнули список лучших автомобилей для семей еще два японских кроссовера – Lexus NX и Toyota Kluger. Оба хвалили за их экономичность, а также комфортный салон и множество электронных помощников, улучшающих опыт их эксплуатации и безопасность.