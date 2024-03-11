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Назван автомобиль, к которому владельцы Toyota лояльнее чем к RAV4 и Camry

Это пионер сегмента гибридов

Текст: Алексей Шмидт
New Toyota Prius 2023

Некоторые люди предпочитают покупать автомобили одного и того же бренда на протяжении десятилетий, проявляя к ним чрезвычайно высокую лояльность. 

Продукция Toyota в этом списке всегда находилась в числе лидеров. Но какая из ее моделей обладает самыми верными владельцами? Toyota RAV4? Или может Toyota Camry? Оказалось, что таким автомобилем является гибрид Toyota Prius.

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По данным аналитиков «CarMax», бренд Toyota является автопроизводителем с самыми лояльными клиентами. Но вместо того, чтобы быть в восторге от новейших моделей вроде RAV4, Camry или даже Land Cruiser, самые преданные поклонники ездят на «Приусах».

Согласно информации, собранной в дилерских центрах и системе Trade-in, большинство покупателей Toyota Prius при выборе новой машины предпочитают обменивать свой гибрид на ту же самую модель (так происходит в 38,1%), что является лучшим показателем среди всех моделей «Тойоты».

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Напомним, Toyota Prius появился в 1997 году. С тех пор пионер в классе гибридных автомобилей дорос до пятого поколения, представленного в 2022 году. 

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Самая современная генерация «Приуса» сейчас предлагается и в России. За такие машины 2024 года выпуска у нас, ввозимые по параллельному импорту из Японии, просят минимум 2 миллиона 400 тысяч рублей. 

Источник:CarMax

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