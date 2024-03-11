Назван автомобиль, к которому владельцы Toyota лояльнее чем к RAV4 и Camry

Некоторые люди предпочитают покупать автомобили одного и того же бренда на протяжении десятилетий, проявляя к ним чрезвычайно высокую лояльность.

Продукция Toyota в этом списке всегда находилась в числе лидеров. Но какая из ее моделей обладает самыми верными владельцами? Toyota RAV4? Или может Toyota Camry? Оказалось, что таким автомобилем является гибрид Toyota Prius.

По данным аналитиков «CarMax», бренд Toyota является автопроизводителем с самыми лояльными клиентами. Но вместо того, чтобы быть в восторге от новейших моделей вроде RAV4, Camry или даже Land Cruiser, самые преданные поклонники ездят на «Приусах».

Согласно информации, собранной в дилерских центрах и системе Trade-in, большинство покупателей Toyota Prius при выборе новой машины предпочитают обменивать свой гибрид на ту же самую модель (так происходит в 38,1%), что является лучшим показателем среди всех моделей «Тойоты».

Напомним, Toyota Prius появился в 1997 году. С тех пор пионер в классе гибридных автомобилей дорос до пятого поколения, представленного в 2022 году.

Самая современная генерация «Приуса» сейчас предлагается и в России. За такие машины 2024 года выпуска у нас, ввозимые по параллельному импорту из Японии, просят минимум 2 миллиона 400 тысяч рублей.