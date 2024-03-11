Легендарный Nissan GT-R R35 хотят снять с конвейера уже в следующем году

Компания Nissan может прекратить производство своей знаменитой модели GT-R уже примерно через год. Легендарный японский спорткар ждет плановая смена поколений, но произойдет она не раньше 2028 года и будет представлять собой совершенно другой по философии автомобиль.

По информации японского журнала «Mag-X», уже в этот четверг руководство Nissan объявит о том, что 2025-й модельный год станет для нынешнего GT-R последним. В планы компании входит произвести на свет до этого времени 1500 таких автомобилей, 300 из которых окажутся моделями Nismo.

Не исключено, что обе партии будут предназначены исключительно для рынка Японии и не появятся в продаже в других странах.

В последний раз GT-R R35 обновлялся в прошлом году. Машине достались небольшие косметические изменения и улучшенная аэродинамика, а также незначительная прибавка мощности в версии Nismo.

Обычная версия автомобиля с 3,8-литровым твин-турбо V6 выдает 565 лошадиных сил, тогда как «заряженный» вариант способен демонстрировать производительность в 600 л.с.

После ухода со сцены R35 его преемника придется дожидаться продолжительное время, ведь следующий Nissan GT-R появится лишь ближе к 2030 году. Причем это будет автомобиль совершенно другого формата. По слухам, машина станет электрическим суперкаром, основанным на концепте Hyper Force образца прошлого года.

Автомобиль сможет похвастать мощностью в 1360 лошадиных сил, а также использованием твердотельных батарей, выпуск которых наладят только в 2028-м году.