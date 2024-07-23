Nissan хочет вернуть свой культовый юниорский спортивный автомобиль к жизни 

Когда дело доходит до возрождения культовых имен, одним из первых автомобилей, которые хотели бы увидеть поклонники Nissan, считается Silvia. Несмотря на то, что спортивные машины сейчас не являются приоритетами для большинства автопроизводителей, конкретно у этой модели есть шанс на возвращение.
Как сообщил вице-президент Nissan по глобальной стратегии Эван Эспиноса в разговоре с иностранными журналистами, для возрождения «Сильвии» существует потенциал, но он зависит от рыночных перспектив такой модели:
Кроме того, топ-менеджер Nissan намекнул, что воскрешенная Silvia могла бы стать потенциальным конкурентом Honda Prelude, производство которого было недавно подтверждено официально.
Если проекту дадут «зеленый свет», то, как и его соперник, «Сильвия» будет оснащена гибридными технологиями. Впрочем, как заявляет глава стратегического отдела Nissan, пока все не так очевидно:
Несмотря на все эти намеки даже предварительные сроки запуска новой Nissan Silvia в продажу пока не раскрываются.