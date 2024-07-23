Nissan хочет вернуть свой культовый юниорский спортивный автомобиль к жизни 

Когда дело доходит до возрождения культовых имен, одним из первых автомобилей, которые хотели бы увидеть поклонники Nissan, считается Silvia. Несмотря на то, что спортивные машины сейчас не являются приоритетами для большинства автопроизводителей, конкретно у этой модели есть шанс на возвращение.

Как сообщил вице-президент Nissan по глобальной стратегии Эван Эспиноса в разговоре с иностранными журналистами, для возрождения «Сильвии» существует потенциал, но он зависит от рыночных перспектив такой модели:

«Иногда подобные машины испытывают некоторые трудности, потому что их аудитория не такая большая. Но если мы найдем правильную идею, которая окажется интересна всему миру, то это может сработать».

Кроме того, топ-менеджер Nissan намекнул, что воскрешенная Silvia могла бы стать потенциальным конкурентом Honda Prelude, производство которого было недавно подтверждено официально.

Если проекту дадут «зеленый свет», то, как и его соперник, «Сильвия» будет оснащена гибридными технологиями. Впрочем, как заявляет глава стратегического отдела Nissan, пока все не так очевидно:

«Шанс есть. Это будет непросто, но моя работа заключается в том, чтобы найти способы реализовывать такие задумки. И я уверен, что это будет здорово, если нам удастся придумать правильную формулу и заставить этот проект работать».

Несмотря на все эти намеки даже предварительные сроки запуска новой Nissan Silvia в продажу пока не раскрываются.