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Новый Nissan GT-R будет невероятно мощным, но электрическим

Машина должна появиться в 2028 году 

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Nissan работает над новым суперпроизводительным автомобилем, который собираются представить до конца этого десятилетия. Предполагается, что им окажется новое поколение легендарной модели GT-R, которая заметно преобразится как внешне, так и технически.

Накануне японские инсайдеры раскрыли первую информацию о новинке, продемонстрировав ее предположительный дизайн, а также технические характеристики.

nissan hyper force

Журналисты портала «BestCarWeb», предвестника нового GT-R показали еще в ноябре 2023 года на автосалоне в Токио (коллаж выше). Концепт-кар получил название Hyper Force, представлял собой чистый электромобиль, а также был оснащен продвинутой системой полного привода Advanced E-4ORCE.

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В самом Nissan активно опровергали возможности того, что прототип, показанный на автосалоне в Японии впоследствии станет серийным GT-R новой генерации, но местные СМИ, очевидно, им не поверили. И смогли выяснить некоторые подробности о проекте.

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Инсайдеры утверждают, что автомобиль будет оснащен электрической силовой установкой невероятной мощности – 1000 кВт или 1360 лошадиных сил, а также будет выглядеть очень футуристично за счет продвинутых и активных элементов аэродинамики, разработанных в сотрудничестве с гоночной командой Nismo. 

Появления нового GT-R японская пресса ждет не раньше 2028 года. 

Источник:BestCarWeb
Фото:BestCarWeb

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