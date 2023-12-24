Новый Nissan GT-R будет невероятно мощным, но электрическим

Компания Nissan работает над новым суперпроизводительным автомобилем, который собираются представить до конца этого десятилетия. Предполагается, что им окажется новое поколение легендарной модели GT-R, которая заметно преобразится как внешне, так и технически.

Накануне японские инсайдеры раскрыли первую информацию о новинке, продемонстрировав ее предположительный дизайн, а также технические характеристики.

Журналисты портала «BestCarWeb», предвестника нового GT-R показали еще в ноябре 2023 года на автосалоне в Токио (коллаж выше). Концепт-кар получил название Hyper Force, представлял собой чистый электромобиль, а также был оснащен продвинутой системой полного привода Advanced E-4ORCE.

В самом Nissan активно опровергали возможности того, что прототип, показанный на автосалоне в Японии впоследствии станет серийным GT-R новой генерации, но местные СМИ, очевидно, им не поверили. И смогли выяснить некоторые подробности о проекте.

Инсайдеры утверждают, что автомобиль будет оснащен электрической силовой установкой невероятной мощности – 1000 кВт или 1360 лошадиных сил, а также будет выглядеть очень футуристично за счет продвинутых и активных элементов аэродинамики, разработанных в сотрудничестве с гоночной командой Nismo.

Появления нового GT-R японская пресса ждет не раньше 2028 года.