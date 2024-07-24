MAG-X: Nissan держит в секрете новое поколение Cube

Линейка моделей Nissan лишилась хэтчбека Cube еще в 2019-м году, не предусмотрев для него сменщика. Однако недавно в японских СМИ начали активно обсуждаться слухи о возвращении этой модели. Новое поколение Cube случайно засветилось на тизерном изображении со списком моделей Nissan, премьера которых запланирована до 2030 года.

Японский портал «MAG-X» тщательно рассмотрел все анонсированные автомобили Nissan на ближайшую шестилетку и обратил внимание на высокий автомобиль, задняя часть кузова которого выглядит необычным образом.

На четырех углах кормы этой машины были размещены L-образные фонари, а стоп-сигнал установлен не там, где часто это бывает в случае с обычными кроссоверами, хэтчбеками и минивэнами.

По мнению журналистов из «Страны восходящего солнца», показанный на тизере автомобиль вполне может быть новым поколением Nissan Cube, который хотят вернуть в гамму моделей компании в ближайшие годы.

Никаких подробностей о такой модели пока, разумеется нет. Но в техническом плане наиболее логичным вариантом кажется превращение «Куба» в небольшой угловатый кроссовер, работающий на электричестве.

Если машина действительно находится в разработке, то увидит свет в течение ближайших трех-шести лет.