Раскрыты автомобили, которые мешают своим владельцам нормально жить

Владение автомобилем часто сопряжено с повышенными тратами, но не только на их заправку и обслуживание, а еще и на ремонт. Все это может бить по личному или семейному бюджету, не позволяя человеку вести нормальную жизнь с точки зрения финансов.
Недавнее исследование журнала «MarketWatch» раскрыло список автомобильных брендов, расходы на продукцию которых заставляют их владельцев отказываться от других предметов первой необходимости.
Согласно результатам опроса, проведенного в США, порядка 40% респондентов заявили, что расходы на машину заставляют их откладывать другие немаловажные для семьи покупки. Тогда как еще 46% опрошенных высказали мнение, что им трудно экономить или инвестировать из-за затрат на заправку, обслуживание и ремонт автомобиля.
Но интереснее оказалось даже не это, а ТОП-5 марок, которые мешают людям нормально жить. В их числе оказались как премиальные бренды, так и массовые.
Самыми сложными с точки зрения расходов на владение оказались автомобили шведской Volvo. На втором месте в этом рейтинге расположилась продукция немецкого автогиганта Mercedes-Benz, а третьим стал местный Ford.
Замкнули пятерку самых затратных для владения автомобильных брендов две других американских марки – Jeep и Chevrolet.
Вместе с тем, в ходе опроса респондентов попросили уточнить, какие аспекты владения машиной больше всего влияют на их бюджет. Результаты оказались следующими (в порядке убывания):
- Затраты на топливо;
- Затраты на непредвиденный ремонт;
- Затраты на страховые взносы;
- Затраты на регистрацию машины;
- Затраты на комплектующие;
- Затраты на платежи по автокредиту.