Раскрыты автомобили, которые мешают своим владельцам нормально жить

Владение автомобилем часто сопряжено с повышенными тратами, но не только на их заправку и обслуживание, а еще и на ремонт. Все это может бить по личному или семейному бюджету, не позволяя человеку вести нормальную жизнь с точки зрения финансов.

Недавнее исследование журнала «MarketWatch» раскрыло список автомобильных брендов, расходы на продукцию которых заставляют их владельцев отказываться от других предметов первой необходимости.

Согласно результатам опроса, проведенного в США, порядка 40% респондентов заявили, что расходы на машину заставляют их откладывать другие немаловажные для семьи покупки. Тогда как еще 46% опрошенных высказали мнение, что им трудно экономить или инвестировать из-за затрат на заправку, обслуживание и ремонт автомобиля.

Но интереснее оказалось даже не это, а ТОП-5 марок, которые мешают людям нормально жить. В их числе оказались как премиальные бренды, так и массовые.

Самыми сложными с точки зрения расходов на владение оказались автомобили шведской Volvo. На втором месте в этом рейтинге расположилась продукция немецкого автогиганта Mercedes-Benz, а третьим стал местный Ford.

Замкнули пятерку самых затратных для владения автомобильных брендов две других американских марки – Jeep и Chevrolet.

Вместе с тем, в ходе опроса респондентов попросили уточнить, какие аспекты владения машиной больше всего влияют на их бюджет. Результаты оказались следующими (в порядке убывания):