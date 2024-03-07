Угнанный Nissan 240SX провел 32 года на дне озера, но вызвал большой интерес у фанатов модели

Долгое нахождение в воде катастрофическим образом сказывается как на технической части машины, а также на ее внешнем виде. Но одному автомобилю «Ниссан» посчастливилось с относительно небольшими потерями выдержать это испытание временем и даже стать интересным вариантом для потенциальных покупателей.

Речь идет о спортивном компакт-каре Nissan 240SX, угнанном в начале 90-х. Подробностей о том, как машина оказалась на дне озера Гастон нет, но известно, что она пребывала там около 32 лет.

Автомобиль был обнаружен случайным образом, когда поисково-спасательная команда полиции штата Вирджиния проводила учения водолазов с использованием гидролокатора. Вытащив машину из озера выяснилось, что она была угнана в 1992 году и с тех пор никакой информации о ней в базах не фиксировалось.

Длительное пребывание на дне озера привело к тому, что кузов автомобиля заметно пострадал. Все его полости заполнены плотной грязью, а метал проржавел. Вместе с тем, крыша машины сильно повреждена, но есть и весьма неплохо сохранившиеся в таких странных условиях детали, которые вызвали интерес у фанатов этой модели.

Несколько энтузиастов в соцсетях выразили желание приобрести некоторые панели кузова 240SX, которые отлично сохранились. К примеру, капот, вся передняя часть с бампером и выдвижными фарами, а также пассажирская дверь выглядят так, будто достаточно их отмыть и установить на целый автомобиль.

Впрочем, пока принадлежность машины ее предыдущему владельцу не будет определена, японское спортивное купе будет находиться на специальной стоянке и купить его по частям ни о кого не получится.