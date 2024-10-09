Представлен аналог автомобиля, который можно парковать на тротуарах

Проблема отсутствия мест на парковках касается большинства крупных и средних городов. Но, похоже, у нее нашлось необычное решение. Компания Daymak представила новый скутер, который обладает закрытым кузовом, чем похож на автомобиль. При этом он отличается от машины тем, что его разрешено парковать на тротуарах.

Модель, получившая название X Pro, оснащается двумя дверьми, четырьмя колесами, имеет фары, поворотники, стоп-сигналы и почти все остальное, что делает автомобиль автомобилем. Единственное, чего у нее нет – это двигателя внутреннего сгорания.

В оснащение аналога машины входят полный климат-контроль, который способен не только отапливать салон X Pro, но и охлаждать его с помощью кондиционера.

Кроме того, внутри детища Boomerbuggy установлен полноцветный ЖК-дисплей, позволяющий подключать к нему смарт-устройства, отвечать на звонки и даже смотреть фильмы.

На экран выводится картинка с камеры заднего вида, а за звук от системы отвечают встроенные в панели динамики.

Другой атрибут продукта новой мобильности – отсутствие традиционного для машины рулевого колеса. Вместо него установлено подобие мотоциклетного руля с органами управления, вынесенными на его отдельные части.

Приводит в движение X Pro электрический двигатель мощностью 1200 Вт, который приводит в движение конструкцию весом 236 кг до максимальной скорости всего в 20 километров в час.

Продажи Boomerbuggy X Pro уже стартовали у него на родине в Канаде. Там за этот аналог автомобиля, на котором можно ездить по тротуарам и парковаться как самокатчики, просят 8 тысяч местных долларов или 566 тысяч рублей.