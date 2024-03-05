Новый Chevrolet Cobalt (MCM) дебютирует через несколько лет

Популярный бюджетник Chevrolet Cobalt появился в далеком 2004 году. С тех пор машина успела перейти во второе поколение, которое обновили в 2020 году. С тех пор были попытки провести ее второй рестайлинг (в Бразилии), который закончился неудачей. Машину сняли с производства практически сразу после того как выяснилось, что похожий по габаритам Chevrolet Onix обходится дешевле.

Впрочем, полностью от проекта не отказались. И на этот раз его попытаются воскресить уже в Узбекистане.

Как пишет местное издание «Daryo» со ссылкой на собственные источники, в период с 2024 по 2026 год UzAutoMotors потратит 67 миллионов 400 тысяч долларов на модернизацию и производство нового Chevrolet Cobalt (индекс MCM).

В качестве сроков реализации проекта называется конец 2025 – начало 2026 года. После того, как машина встанет на конвейер, UzAutoMotors планирует выпускать по 150 тысяч таких автомобилей в год.

Напомним, бразильский Cobalt MCM появился в 2015 году и отличался от дореформенной модели, продающейся в странах СНГ до сих пор, более современным дизайном.

Машине достались новая передняя и задняя части кузова, а также более удобные дверные карты для водителя и пассажиров, модернизованный блок управления климатом в салоне и переделанная графика панели приборов.

Технически машина осталась без изменений и в Латинской Америке продавалась с 1,4- и 1,8-литровыми бензиновыми атмосферными моторами мощностью 102 и 108 лошадиных сил.