Владелица кроссовера Chevrolet Trax 2024 пожалела, что не купила Toyota

Chevrolet Trax считается одним из лучших компактных кроссоверов. Машина продается во многих странах и сейчас доступна даже в России (параллельно импортированные автомобили 2024 года выпуска). Но, как выяснилось накануне, иногда владельцы этого «паркетника» довольно быстро начинают жалеть, что не оставили свой выбор на Toyota.

Портал «Daily Dot» опубликовал статью, в которой обладательница нового Chevrolet Trax 2024 года выпуска столкнулась с большими проблемами со своей машиной. Автомобиль был куплен ей после окончания колледжа, а до этого она ездила на Chevrolet Aveo, поэтому не сомневалась, что более престижная модель этой компании окажется как минимум не хуже.

Однако всего через пять месяцев с момента покупки и 20 тысяч 900 километров пробега ей пришлось пожалеть о своем выборе.

В определенный момент двигатель ее кроссовера вышел из строя. Машина была быстро отбуксирована в дилерский центр, где механики сначала заявили о проблеме со свечами зажигания, а затем обвинили в поломке топливные форсунки. Заказ запчастей требовал ожидания 14 дней, но даже спустя это время проблема не решилась, а все стало только хуже.

По словам девушки, спустя 2 недели дилер заявил ей, что ее мотор взорвался из-за внутренней неисправности. Тем не менее, двигатель могут заменить по гарантии, правда на это уйдет неизвестное количество времени.

Владелица Trax сделала запрос в General Motors, потребовав, чтобы неисправный автомобиль был выкуплен компанией обратно, но получила отказ. Теперь она публикует свои видео в соцсетях с целью привлечь внимание автопроизводителя.

Во многих комментариях к ее роликам пользователи пишут, что ей стоило купить Toyota Corolla Cross. И, судя по лайкам таких сообщений от автора этих видео, она с ними согласна.