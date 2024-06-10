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Большие внедорожники не так безопасны, как все думают

Это доказали недавние краш-тесты

Текст: Ростислав Архипов
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Одним из самых частых аргументов среди покупателей больших внедорожников называется их высокий уровень безопасности по сравнению с компактными аналогами. Однако последние краш-тесты, проведенные в США, доказывают, что этот довод является заблуждением.

В недавних испытаниях, которые провела некоммерческая организация IIHS, специализирующуюся на обеспечении безопасности дорожного движения в Северной Америке, некоторые крупные внедорожники, такие как Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Jeep Wagoneer не смогли достичь наивысшего рейтинга Top Safety Pick+, присуждаемого самым безопасным автомобилям. 

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Одной из проблем, связанной с их результатами, является сильная деформация салона при фронтальном ударе с малым перекрытием.

К примеру, Jeep Wagoneer продемонстрировал относительно неплохие результаты в этом тесте, но небольшое вторжение в пространство ног водителя и пассажира на переднем сиденье было чревато нанесением им травм левых стоп и лодыжек. 

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В случае с Chevrolet Tahoe оценка оказалась еще хуже. Столкновение с препятствием привело к тому, что кабина наклонилась к низу, создав существенный риск повреждений голени водителя и правой и левой ноги манекена на пассажирском кресле. 

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Худший результат продемонстрировал Ford Expedition, в котором от удара рулевая колонка частично отсоединилась от корпуса, а передняя стойка отделилась от боковой панели. Такое поведение в случае реального ДТП привело бы к тому, что водитель мог получить травмы обеих ног. 

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Впрочем, в случае со всеми этими крупными внедорожниками дела складывались плохо в том числе и с безопасностью пассажиров второго ряда.

Ни одна из протестированных моделей не набрала хороших баллов по итогам краш-тестов, их манекены пострадали от последствий испытаний в области грудных клеток, шей и даже голов.

Фото:IIHS

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