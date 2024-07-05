Chevrolet Spark может превратиться в электрический кроссовер

Хорошо известный в России хэтчбек Chevrolet Spark может получить новую жизнь, но не в виде привычной малолитражной 5-дверки, а в качестве электрического кроссовера. Такой информацией делится портал «CarBuzz», обнаруживший заявку на товарный знак Spark EUV.

Что самое интересное, наименование зарегистрировали не в США или даже Китае, а в Лаосе. Мнение, что речь может идти о «батарейном» кроссовере, связано с тем, что ранее аналогичный суффикс (EUV – Electric Utility Vehicle) Chevrolet использовал для электрической SUV-версии популярной модели Bolt (на фото ниже).

Кроме названия ориентироваться ни на что в этом проекте пока не приходится, но журналисты уверены, что машина будет позиционироваться как дешевый электромобиль для масс.

Отличительной чертой нового кроссовера должен стать не только электромотор (ориентировочно мощностью около 200 л.с.), но и высокий дорожный просвет. Запас хода автомобиля может составить примерно 400 километров.

Решение GM подготовить собственный электрический «паркетник» начального уровня коррелирует со стремлением конкурентов разработать машины для этого же сегмента. В их числе значатся Ford и Jeep, новинки которых должны увидеть свет в ближайшие несколько лет.