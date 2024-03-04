Названы лучшие шинные бренды в 2024 году: французы вне конкуренции

Шины являются, пожалуй, одними из самых важных расходников при эксплуатации любого автомобиля, ведь именно они участвуют в непосредственном контакте его с дорогой, а значит активным образом влияют как на ходовые характеристики, так и на безопасность машины.

Какие покрышки можно считать лучшими в 2024 году рассказали журналисты издания «Car Talk».

В этом ТОП-е они учитывали оценки, полученные производителями шин в независимых потребительских тестах, а затем провели собственное исследование, в ходе которого опросили более 800 сотрудников шиномонтажа и отраслевых экспертов. Результаты оказались мягко говоря шокирующими.

Победителем в большинстве номинаций оказалась продукция французской компании Michelin. Компания удостоилась звания «Лучший бренд шин», «Бренд шин лучшего качества», «Лучший бренд всесезонных шин», «Лучший бренд шин с высокими эксплуатационными характеристиками» и «Лучший бренд зимних шин».

Двумя другими шинными производителями, сумевшими вклиниться в итоговый рейтинг, оказались немецкий Continental, которому досталась награда «Лучший бренд шин для кроссоверов», а также японский Falken, ставший «Лучшей маркой шин повышенной проходимости».