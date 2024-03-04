Внедорожник с супер-надежным двигателем за 2 млн рублей – такой существует

Двигатель – сердце любого автомобиля. И по тому насколько он крепок часто можно судить об общей надежности машины. Автомобилей с очень надежными моторами не так и много, а премиальных рамных внедорожников и того меньше. Одним из них можно без каких-либо преувеличения назвать Lexus GX470 образца 2002-2009 годов выпуска.

Автомобиль оснащался двигателем 2UZ-FE. Мотор известен тем, что устанавливался исключительно на самые производительные автомобили концерна Toyota. К примеру, его можно было найти под капотом Toyota Land Cruiser и Lexus LX.

Особенностью бензинового 4,7-литрового V8, выпускавшегося в период с 1998 по 2012 годы, стала его конструкция, продуманная до мелочей. Благодаря этому его не раз называли одним из самых надежных двигателей на планете, что добавляло Lexus GX470 привлекательности среди покупателей.

Мотор обладает чугунным блоком цилиндров и может похвастать мощностью от 230 до 282 лошадиных сил. Заявленный ресурс агрегата составляет примерно 500 тысяч километров, но в реальности внедорожники Toyota нередко проезжают на нем без каких-либо серьезных проблем в два раза больше.

Единственным минусом 2UZ-FE называют его чрезмерную «прожорливость». Как правило, с ним Lexus GX470 расходует в городе под 20 литров топлива на 100 километров, что можно назвать своеобразной расплатой за безукоризненную надежность.

На российском вторичном рынке Lexus GX470 сейчас можно найти по цене примерно от 2 миллионов рублей.