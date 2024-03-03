Эксперты утверждают, что для Nissan наступают непростые времена

Компания Nissan долгое время находилась в авангарде мировых автопроизводителей, но принятые не так давно решения могут привести к тому, что японцы столкнутся с серьезными проблемами на ключевых для них рынках.

На этой неделе стало известно, что Nissan прекратит производство культового электромобиля Leaf на своем заводе в британском Сандерленде. Связано это с тем, что на этой же площадке скоро начнется выпуск следующего поколения электромобилей, включая замену того же «Лиф».

Согласно новой информации, «Ниссан» инвестирует порядка 3,8 миллиардов долларов в подготовку этого завода к производству новых электрокаров, в число которых войдут Qashqai-EV, Juke-EV и сменщик Leaf.

Казалось бы, что может пойти не так? Но зарубежные аналитики уверены, что вскоре японский автопроизводитель столкнется с серьезными проблемами, поскольку с полностью электрической линейкой моделей потеряет серьезную долю на крупном рынке «Старого континента».

Вместе с тем, инсайдеры сообщают, что Nissan не собирается выпускать новый Leaf в США.

Это означает для компании потерю налогового кредита на электромобили, а также потенциальное отставание от конкурентов с точки зрения цены и последующий вполне вероятный провал в продажах.