В Россию привезли интересный спорткар Nissan за 6,7 млн рублей

Компания Nissan прекратила производство своих машин в России, а также официальные поставки автомобилей к нам из-за границы еще в 2022-м году. Тем не менее «Ниссаны» по-прежнему можно купить в РФ. Причем иногда речь заходит об интересных моделях, которые при нормальных обстоятельствах до нас никогда бы не доехали.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, как минимум один «серый» дилер начал предлагать в России новый спорткар Nissan Z. Машины, сошедшие с конвейера в 2024 году, выставили на продажу в Новосибирске.

Выпуском этого спортивного купе Nissan занялся в 2022-м, а спустя год машине удалось войти в шорт-лист финала премии «WCOTY» (Всемирный автомобиль года).

Автомобиль интересен тем, что приводится в движение 3-литровым битурбированным мотором V6 VR30DDTT мощностью 405 лошадиных сил (крутящий момент 475 Нм). В связке с ним работает 6-скоростная МКПП или 9-диапазонная автоматическая коробка передач. Привод – задний.

Внешне машина частично напоминает оригинальное купе Nissan 240Z, а ее корма обладает отсылками к легендарной модели 300ZX из 90-х.

В общем, автомобиль стильный, интересный и современный, но, к сожалению, недешёвый. За Nissan Z 2024 года выпуска в России просят минимум 6 миллионов 750 тысяч рублей.