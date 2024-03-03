ДомойАвтоновости сегодняВ Японии назвали лучшие местные подержанные кроссоверы с ценой в 1 миллион...

В Японии назвали лучшие местные подержанные кроссоверы с ценой в 1 миллион йен

Их рекомендуют к покупке в «Стране восходящего солнца»

Текст: Алексей Шмидт
41 U100 SUV P1J05326l

В Японии, как и в большинстве других стран, сегмент кроссоверов пользуется особым спросом среди покупателей. Но вопреки заблуждениям, позволить себе такую машину могут далеко не все жители «страны восходящего солнца». 

Журналисты японского издания «BestCarWeb» составили список из 6 лучших представителей сегмента SUV от местного автопрома, которые можно купить на вторичном рынке страны по цене в пределах 1 миллиона йен (примерно 600 тысяч рублей по текущему курсу).

01 U100 SUV N3P9510

Первую строчку в этом ТОП-е занял Subaru Forester предыдущего поколения. Машину хвалят за ее практичность и простоту в обслуживании. Следом за ней располагается Subaru Impreza XV, которая в том же бюджете удивит не только двумя описанными выше качествами, но еще и дизайном, а также управляемостью.

02 U100 SUV XV12911

В тройку вошел популярный в России кроссовер Mazda CX-5 первого поколения. Автомобиль получил максимальную оценку за свою практичность, но уступил «Субару» в простоте обслуживания. 

04 U100 SUV P1J05328s

За ним расположился еще один представитель модельной линейки компании из Хиросимы – CX-3 предыдущей генерации.

05 U100 SUV 2 5

У него нет полного привода и не самая выдающаяся практичность, но он красив, прост в обслуживании и хорошо управляется. 

03 U100 SUV T32 131211 01

Замкнули шестерку лучших предложений в сегменте подержанных кроссоверов в Японии с ценой до 1 миллиона йен Nissan X-Trail предыдущего поколения, а также Mitsubishi Delica D:5.

06 U100 SUV 2 6

Обе модели получили по 5 звезд из 5 за практичность, но последний заработал лучшую оценку за дизайн, но уступил «Ниссану» с точки зрения управляемости. 

Источник:BestCarWeb

Интересное по теме:

Рекомендуем:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+