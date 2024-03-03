В Японии назвали лучшие местные подержанные кроссоверы с ценой в 1 миллион йен

В Японии, как и в большинстве других стран, сегмент кроссоверов пользуется особым спросом среди покупателей. Но вопреки заблуждениям, позволить себе такую машину могут далеко не все жители «страны восходящего солнца».

Журналисты японского издания «BestCarWeb» составили список из 6 лучших представителей сегмента SUV от местного автопрома, которые можно купить на вторичном рынке страны по цене в пределах 1 миллиона йен (примерно 600 тысяч рублей по текущему курсу).

Первую строчку в этом ТОП-е занял Subaru Forester предыдущего поколения. Машину хвалят за ее практичность и простоту в обслуживании. Следом за ней располагается Subaru Impreza XV, которая в том же бюджете удивит не только двумя описанными выше качествами, но еще и дизайном, а также управляемостью.

В тройку вошел популярный в России кроссовер Mazda CX-5 первого поколения. Автомобиль получил максимальную оценку за свою практичность, но уступил «Субару» в простоте обслуживания.

За ним расположился еще один представитель модельной линейки компании из Хиросимы – CX-3 предыдущей генерации.

У него нет полного привода и не самая выдающаяся практичность, но он красив, прост в обслуживании и хорошо управляется.

Замкнули шестерку лучших предложений в сегменте подержанных кроссоверов в Японии с ценой до 1 миллиона йен Nissan X-Trail предыдущего поколения, а также Mitsubishi Delica D:5.

Обе модели получили по 5 звезд из 5 за практичность, но последний заработал лучшую оценку за дизайн, но уступил «Ниссану» с точки зрения управляемости.