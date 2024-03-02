Раскрыты автомобили, которые с большой вероятностью сломаются спустя 150 тысяч км пробега

В современном мире отметка в 150 тысяч километров пробега для многих автомобилей является знаковой, ведь именно до этого порога на машину чаще всего действует гарантия. После того, как машины выходят за пределы этой цифры, с ними начинают периодически происходить технические неприятности.

Эксперт Джейкоб Картер и автор блога Engine Rev Up, посвященного тонкостям технического обслуживания и ремонта машин, назвал десятку автомобилей, которые могут сталкиваться с серьезными поломками, а также проблемами с их устранением после того, как превысят рубеж в 150 тысяч км.

Nissan Altima

Среднеразмерная четырехдверка, в которой существует тенденция к преждевременному выходу из строя бесступенчатой автоматической трансмиссии. Причем происходит это чаще всего как раз после отметки в 150 тысяч километров пробега.

BMW 3-Series

Автомобиль, известный своей динамикой и качественным салоном, а также инновационными технологиями. Впрочем, вскоре после 150 тысяч км им часто требуется дорогостоящий ремонт двигателя и электрики.

Land Rover Discovery

Несмотря на то, что Land Rover Discovery обладает привлекательным дизайном и высоким уровнем оснащения, у него сложилась репутация очень ненадежного автомобиля.

По словам эксперта, многие владельцы внедорожника сталкиваются с такими неприятными неисправностями как выход из строя превмоподвески, преждевременный отказ трансмиссии, а также электрические аномалии.

Fiat 500

Компактный и стильный городской автомобиль, известный своим европейским шармом и отличной маневренностью. Несмотря на свой очаровательный дизайн, машину сложно назвать надежной. Она страдает от проблем с двигателем, а ограниченное пространство внутри моторного отсека делает его ремонт далеко не самым дешевым.

Jeep Wrangler

Культовый американский внедорожник, известный своей прочной конструкцией и исключительными возможностями на бездорожье. Вот только с надежностью у него беда. Во-первых, его кузов подвержен появлению ржавчины, а после 150 тысяч км пробега подвеска и рулевое управление требует постоянного внимания со стороны механиков.

Ford Fiesta

Несмотря на то, что Ford Fiesta хвалят за ее маневренность и высокую топливную экономичность, машина страдает от ряда «болячек», отлично проявляющих себя спустя 150 тысяч километров пробега. Речь идет как о проблемах с трансмиссией, так и электрикой.

Chrysler 200

Среднеразмерный седан, известный своим элегантным дизайном и удобным салоном, сочетающим стиль и практичность. Впрочем, по словам эксперта, после того, как на одометре машины появится цифра в 150 тысяч км, стоит ждать, что в какой-то момент придется заехать на ремонт ее двигателя, а затем трансмиссии и даже электрики.

Volkswagen Tiguan

Кроссовер с отличными динамическими характеристиками, управляемостью и продуманным салоном, но не с самой надежной трансмиссией, которая имеет свойство выходить из строя после преодоления порога в 150 тысяч км.

Mini Cooper

Компактный хэтчбек с характерным дизайном популярен у тех, кто хочет выделиться на дороге. Но расплатой за это могут служить постоянные проблемы, связанные с утечками масла, отказами турбокомпрессора, а также неисправности подвески и электрики.

Tesla Model S

Электромобиль, прославившийся своим впечатляющим ускорением и передовыми технологиями. Вот только с батареей у большинства из таких машин все не так хорошо, как многие думают.

Утверждается, что тяговому аккумулятору в «эсках» нередко приходит конец примерно на 150 тысячах километров пробега, либо вскоре после достижения этой отметки.